Как приготовить овсяное печенье без сахара – пошаговый рецепт.

Овсянное печенье. Фото: Freepik

Это овсяное печенье очень просто готовится . Оно подойдет для тех, кто избегает употребления сахара. При этом такая выпечка вкусная и ароматная.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Я И МОИ КОЗЫ.

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Вам понадобится:

мюсли 400 г;

овсяная крупа 500 г;

сметана 150 мл;

сода;

куриные яйца 5 шт.;

мед 2 с. л.;

соль;

корицы.

Способ приготовления

Овсяные хлопья и мюсли нужно немного перебить блендером и добавить сметану. К сметане добавить щепотку соды.

Приготовление теста. Фото: YouTube @me-and-my-goats

Затем добавить куриные яйца и две столовые ложки меда. Все тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @me-and-my-goats

Из теста сформовать печенье и выложить на пергамент.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @me-and-my-goats

Запекать печенье при 180 ºС в течение 20 минут.

Овсяное печенье. Фото: YouTube @me-and-my-goats

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