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Простой рецепт овсяного печенья без сахара — вкусно и сытно

21 марта 2024 17:28
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить овсяное печенье без сахара – пошаговый рецепт.
Овсянное печенье. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это овсяное печенье очень просто готовится . Оно подойдет для тех, кто избегает употребления сахара. При этом такая выпечка вкусная и ароматная.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Я И МОИ КОЗЫ.

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Вам понадобится:

  • мюсли 400 г;
  • овсяная крупа 500 г;
  • сметана 150 мл;
  • сода;
  • куриные яйца 5 шт.;
  • мед 2 с. л.;
  • соль;
  • корицы.

Способ приготовления

Овсяные хлопья и мюсли нужно немного перебить блендером и добавить сметану. К сметане добавить щепотку соды.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @me-and-my-goats

Затем добавить куриные яйца и две столовые ложки меда. Все тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @me-and-my-goats

Из теста сформовать печенье и выложить на пергамент.

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @me-and-my-goats

Запекать печенье при 180 ºС в течение 20 минут.

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Овсяное печенье. Фото: YouTube @me-and-my-goats

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