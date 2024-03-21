Как приготовить овсяное печенье без сахара – пошаговый рецепт.

Простой рецепт овсяного печенья без сахара — вкусно и сытно
Это овсяное печенье очень просто готовится . Оно подойдет для тех, кто избегает употребления сахара. При этом такая выпечка вкусная и ароматная.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Я И МОИ КОЗЫ.
Вам понадобится:
- мюсли 400 г;
- овсяная крупа 500 г;
- сметана 150 мл;
- сода;
- куриные яйца 5 шт.;
- мед 2 с. л.;
- соль;
- корицы.
Способ приготовления
Овсяные хлопья и мюсли нужно немного перебить блендером и добавить сметану. К сметане добавить щепотку соды.
Затем добавить куриные яйца и две столовые ложки меда. Все тщательно перемешать.
Из теста сформовать печенье и выложить на пергамент.
Запекать печенье при 180 ºС в течение 20 минут.
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