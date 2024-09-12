Домашній тирамісу. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Приготуйте простий, смачний та бюджетний десерт лише за п'ять хвилин за рецептом від Alina FooDee! Цей легкий і швидкий варіант стане чудовим рішенням, коли хочеться чогось солодкого без зайвих зусиль та витрат.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee .

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Вам знадобиться:

вершки 33% 250 г (вершки мають бути дуже холодні);

цукор 4 ст.

ванільний цукор 10 г;

маскарпоні 500 г;

лікер бейліз 1-2 ст.

печиво савоярді або жіночі пальчики 32 шт;

остигла міцна кава 200 мл;

какао 1-2 ст.

Спосіб приготування

До 250 г холодних вершків додати чотири столові ложки цукру та ванільний цукор. Збиваємо до пишноти.

Приготування крему. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Потім беремо 500 г сиру маскарпоне, додати дві столові ложки лікеру та зліг збиваємо. Додати збиті вершки, перемішати до однорідності.

Печиво та крем. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Печиво вмокнути в холодну каву, потім накладаємо крем і продовжуємо робити кулями.

Готовий десерт. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Перед подачею посипати какао. Поставити в холодильник для просочення.

Шматок десерту. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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