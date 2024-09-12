Простий, смачний та бюджетний десерт від Alina FooDee — готується за п'ять хвилин
Приготуйте простий, смачний та бюджетний десерт лише за п'ять хвилин за рецептом від Alina FooDee! Цей легкий і швидкий варіант стане чудовим рішенням, коли хочеться чогось солодкого без зайвих зусиль та витрат.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee .
Вам знадобиться:
- вершки 33% 250 г (вершки мають бути дуже холодні);
- цукор 4 ст.
- ванільний цукор 10 г;
- маскарпоні 500 г;
- лікер бейліз 1-2 ст.
- печиво савоярді або жіночі пальчики 32 шт;
- остигла міцна кава 200 мл;
- какао 1-2 ст.
Спосіб приготування
До 250 г холодних вершків додати чотири столові ложки цукру та ванільний цукор. Збиваємо до пишноти.
Потім беремо 500 г сиру маскарпоне, додати дві столові ложки лікеру та зліг збиваємо. Додати збиті вершки, перемішати до однорідності.
Печиво вмокнути в холодну каву, потім накладаємо крем і продовжуємо робити кулями.
Перед подачею посипати какао. Поставити в холодильник для просочення.
Раніше ми писали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом та арахісом без випічки, що готується 10 хвилин.
Також радимо ознайомитися з рецептом ніжного торта "пломбір" без випікання.
А коли немає світла, приготуйте цей торт за 15 хвилин — простий рецепт без випікання
Ще радимо ознайомитися з простим та швидким рецептом льодового домашнього медовика за 10 хвилин.
Зверніть також увагу на торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно та дуже смачно.
Читайте Новини.LIVE!