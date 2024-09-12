Простой и вкусный десерт от Alina FooDee, готовится за пять минут – пошаговый рецепт.

Домашний тирамису. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Приготуйте простой, вкусный и бюджетный десерт всего за пять минут по рецепту от Alina FooDee! Этот легкий и быстрый вариант станет отличным решением, когда хочется чего-то сладкого без лишних усилий и затрат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

сливки 33% — 250 г (сливки должны быть очень холодные);

сахар — 4 ст.л.;

ванильный сахар — 10 г;

маскарпоне — 500 г;

ликер бейлиз — 1-2 ст.л.;

печенье савоярди или дамские пальчики — 32 шт.;

остывший крепкий кофе — 200 мл;

какао — 1-2 ст.л.

Способ приготовления

К 250 г холодных сливок добавить четыре столовые ложки сахара и ванильный сахар. Взбиваем до пышности.

Приготовление крема. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Затем взять 500 г сыра маскарпоне, добавить две столовые ложки ликера и слега взбить. Добавить взбитые сливки, перемешать до однородности.

Печенье и крем. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Печенье вмокнуть в холодный кофе, затем накладываем крем и продолжаем так делать шарами.

Готовый десерт. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Перед подачей посыпать какао. Поставить в холодильник для пропитки.

Кусочек десерта. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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