Простой и вкусный десерт от Alina FooDee, готовится за пять минут – пошаговый рецепт.

Простой, вкусный и бюджетный десерт от Alina FooDee — готовится за пять минут
Приготуйте простой, вкусный и бюджетный десерт всего за пять минут по рецепту от Alina FooDee! Этот легкий и быстрый вариант станет отличным решением, когда хочется чего-то сладкого без лишних усилий и затрат.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- сливки 33% — 250 г (сливки должны быть очень холодные);
- сахар — 4 ст.л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- маскарпоне — 500 г;
- ликер бейлиз — 1-2 ст.л.;
- печенье савоярди или дамские пальчики — 32 шт.;
- остывший крепкий кофе — 200 мл;
- какао — 1-2 ст.л.
Способ приготовления
К 250 г холодных сливок добавить четыре столовые ложки сахара и ванильный сахар. Взбиваем до пышности.
Затем взять 500 г сыра маскарпоне, добавить две столовые ложки ликера и слега взбить. Добавить взбитые сливки, перемешать до однородности.
Печенье вмокнуть в холодный кофе, затем накладываем крем и продолжаем так делать шарами.
Перед подачей посыпать какао. Поставить в холодильник для пропитки.
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