Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Простий спосіб, як консервувати березовий сік — не пропустіть сезон arrow

Простий спосіб, як консервувати березовий сік — не пропустіть сезон

10 квітня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Заготовки на зиму березового соку — покрокова інструкція з фото.
Березовий сік. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Розпочався сезон сбору березового соку. Пропонуємо вам простий рецепт консервації, завдяки цьому способому ви матимете змогу зберегти всі вітаміни до зимового сезону. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Савківчанка

Читайте також:

На 3 -х літрову банку вам знадобиться: 

  • 1 склянка цукру;
  • 1 чайна ложка лимонної кислоти;
  • кружальця лимона або апельсина.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити та простирилізувати скляні банки. 

null
Скляні банки. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Потім в кожну банку потрібно додати цукор. Тим часом березовий сік потрібно довести до кипіння.

null
Скляні банки. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Також в кожну банку додаємо по кілька шматочків лимона та лимону кислоту. 

null
Цукор в банках. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Сік процидіти, а потім заливаємо в кожну банку та закатуємо. 

null
Березовий сік. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Перевертаємо банки та залишаємо до повного охолодження. 

null
Березовий сік. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Раніше ми писали коли і як збирати березовий сік 2024 року, щоб отримати максимум користі і смаку. 

Нагадаємо, ми розповідали, як садити смородину навесні, щоб прижилася та рясно родила.

Також радимо дізнатися, як правильно обрізати виноград навесні.  

рецепти
лайфхаки
консервація
стерилізація банок
береза
сік
березовий сік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен