Заготовки на зиму березового соку — покрокова інструкція з фото.

Простий спосіб, як консервувати березовий сік — не пропустіть сезон
Розпочався сезон сбору березового соку. Пропонуємо вам простий рецепт консервації, завдяки цьому способому ви матимете змогу зберегти всі вітаміни до зимового сезону.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Савківчанка.
На 3 -х літрову банку вам знадобиться:
- 1 склянка цукру;
- 1 чайна ложка лимонної кислоти;
- кружальця лимона або апельсина.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити та простирилізувати скляні банки.
Потім в кожну банку потрібно додати цукор. Тим часом березовий сік потрібно довести до кипіння.
Також в кожну банку додаємо по кілька шматочків лимона та лимону кислоту.
Сік процидіти, а потім заливаємо в кожну банку та закатуємо.
Перевертаємо банки та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали коли і як збирати березовий сік 2024 року, щоб отримати максимум користі і смаку.
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