Заготовки на зиму березового соку — покрокова інструкція з фото.

Березовий сік. Фото: Freepik

Розпочався сезон сбору березового соку. Пропонуємо вам простий рецепт консервації, завдяки цьому способому ви матимете змогу зберегти всі вітаміни до зимового сезону.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Савківчанка.

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На 3 -х літрову банку вам знадобиться:

1 склянка цукру;

1 чайна ложка лимонної кислоти;

кружальця лимона або апельсина.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити та простирилізувати скляні банки.

Скляні банки. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Потім в кожну банку потрібно додати цукор. Тим часом березовий сік потрібно довести до кипіння.

Скляні банки. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Також в кожну банку додаємо по кілька шматочків лимона та лимону кислоту.

Цукор в банках. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Сік процидіти, а потім заливаємо в кожну банку та закатуємо.

Березовий сік. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Перевертаємо банки та залишаємо до повного охолодження.

Березовий сік. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

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