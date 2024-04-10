Заготовки на зиму березового сока – пошаговая инструкция по фото.

Березовый сок. Фото: Freepik

Начался сезон сбора березового сока. Предлагаем вам простой рецепт консервации, благодаря этому способу вы сможете сохранить все витамины до зимней поры.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Савковчанка.

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На 3-литровую банку вам понадобится:

1 стакан сахара;

1 чайная ложка лимонной кислоты;

кружочки лимона или апельсина.

Способ приготовления

Сначала нужно вымыть и простерилизовать стеклянные банки.

Стеклянные банки. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Затем в каждую банку нужно добавить сахар. Тем временем березовый сок нужно довести до кипения.

Стеклянные банки. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Также в каждую банку добавляем несколько кусочков лимона и лимонную кислоту.

Сахар в банках. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Сок процедите, а затем заливаем в каждую банку и закатываем.

Березовый сок. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Переворачиваем банки и оставляем до полного охлаждения.

Березовый сок. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Раньше мы писали когда и как собирать березовый сок 2024 года, чтобы получить максимум пользы и вкуса.

Напомним, мы рассказывали, как сажать смородину весной, чтобы прижилась и обильно родила.

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