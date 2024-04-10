Заготовки на зиму березового сока – пошаговая инструкция по фото.

Простой способ, как консервировать березовый сок — не пропустите сезон
Начался сезон сбора березового сока. Предлагаем вам простой рецепт консервации, благодаря этому способу вы сможете сохранить все витамины до зимней поры.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Савковчанка.
На 3-литровую банку вам понадобится:
- 1 стакан сахара;
- 1 чайная ложка лимонной кислоты;
- кружочки лимона или апельсина.
Способ приготовления
Сначала нужно вымыть и простерилизовать стеклянные банки.
Затем в каждую банку нужно добавить сахар. Тем временем березовый сок нужно довести до кипения.
Также в каждую банку добавляем несколько кусочков лимона и лимонную кислоту.
Сок процедите, а затем заливаем в каждую банку и закатываем.
Переворачиваем банки и оставляем до полного охлаждения.
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