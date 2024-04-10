Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Простой способ, как консервировать березовый сок — не пропустите сезон arrow

Простой способ, как консервировать березовый сок — не пропустите сезон

10 апреля 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Заготовки на зиму березового сока – пошаговая инструкция по фото.
Березовый сок. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Начался сезон сбора березового сока. Предлагаем вам простой рецепт консервации, благодаря этому способу вы сможете сохранить все витамины до зимней поры.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Савковчанка.

Читайте также:

На 3-литровую банку вам понадобится:

  • 1 стакан сахара;
  • 1 чайная ложка лимонной кислоты;
  • кружочки лимона или апельсина.

Способ приготовления

Сначала нужно вымыть и простерилизовать стеклянные банки.

null
Стеклянные банки. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Затем в каждую банку нужно добавить сахар. Тем временем березовый сок нужно довести до кипения.

null
Стеклянные банки. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Также в каждую банку добавляем несколько кусочков лимона и лимонную кислоту.

null
Сахар в банках. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Сок процедите, а затем заливаем в каждую банку и закатываем.

null
Березовый сок. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Переворачиваем банки и оставляем до полного охлаждения.

null
Березовый сок. Фото: YouTube @user-pm2ie9rn9x

Раньше мы писали когда и как собирать березовый сок 2024 года, чтобы получить максимум пользы и вкуса.

Напомним, мы рассказывали, как сажать смородину весной, чтобы прижилась и обильно родила.

Также рекомендуем выяснить, как правильно обрезать виноград весной.

рецепты
лайфхаки
консервация
стерилизация банок
береза
сок
березовый сок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый