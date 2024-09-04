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Простий спосіб зберегти м'ясо при відключеннях світла — рецепт тушонки з курки на зиму

4 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Простий спосіб зберегти м'ясо без холодильника — покроковий рецепт курячої тушонки на зиму
Тушонка з курки. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Збережіть м'ясо без холодильника та електрики за допомогою цього простого рецепту курячої тушонки на зиму. Заготуйте ніжне та ароматне м'ясо, яке радуватиме вас смаком і довго зберігатиметься навіть в умовах відсутності холодного зберігання.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • курка 3 кг;
  • сіль 60 г;
  • приправа для курки 20 г;
  • олія 30 мл;
  • вода по 2 ст.л. у кожну банку.

Спосіб приготування

Курку розділити на шматочки. На 3 кг курки додати 50 г солі та спеції. Все перемішати, додати олію і залишити на 30 хвилин.

рецепт тушонки на зиму
М'ясо та сіль. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На сковороді обсмажити на сильному вогні до золотистого кольору.

рецепт тушонки з курки на зиму
Смажена курка. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Шматочки курки складаємо в банки, а також кладемо перець горошком. Складаємо все дуже щільно. Жир, що залишився від смаження, також розливаємо в банки. Додати у кожну банку по дві столові ложки води.

простий рецепт тушонки на зиму
М'ясо у банках. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки щільно закрити та поставити для стерилізації. З моменту закипання варити 4 години та закрити. Банки перевернути та залишити до повного охолодження. Також можна поставити в холодильник ненадовго, щоб затвердів жир.

простий рецепт тушонки з курки на зиму
Стерилізація банок. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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