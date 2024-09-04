Простой способ сохранить мясо без холодильника — пошаговый рецепт куриной тушенки на зиму

Простой способ сохранить мясо при отключениях света — рецепт тушенки из курицы на зиму
Сохраните мясо без холодильника и электричества с помощью этого простого рецепта куриной тушенки на зиму. Заготовьте нежное и ароматное мясо, которое будет радовать вас вкусом и долго храниться даже в условиях отсутствия холодного хранения.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- курица 3 кг;
- соль 60 г;
- приправа для курицы 20 г;
- масло 30 мл;
- вода по 2 ст.л. в каждую банку.
Способ приготовления
Курицу разделить на кусочки. На 3 кг курицы добавить 50 г соли и специи. Все перемешать, добавить растительное масло и оставить на 30 минут.
На сковороде обжарить на сильном огне до золотистого цвета.
Кусочки курицы складываем в банки, также кладем перец горошком. Составляем все очень плотно. Оставшийся от жарки жир также разливаем в банки. Добавить в каждую банку по две столовые ложки воды.
Банки плотно закрыть и поставить для стерилизации. С момента закипания варить 4 часа и закрыть. Банки перевернуть и оставить до полного охлаждения. Также можно поставить в холодильник ненадолго, чтобы жир затвердел.
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