Простой способ сохранить мясо без холодильника — пошаговый рецепт куриной тушенки на зиму

Тушенка из курицы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сохраните мясо без холодильника и электричества с помощью этого простого рецепта куриной тушенки на зиму. Заготовьте нежное и ароматное мясо, которое будет радовать вас вкусом и долго храниться даже в условиях отсутствия холодного хранения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

курица 3 кг;

соль 60 г;

приправа для курицы 20 г;

масло 30 мл;

вода по 2 ст.л. в каждую банку.

Способ приготовления

Курицу разделить на кусочки. На 3 кг курицы добавить 50 г соли и специи. Все перемешать, добавить растительное масло и оставить на 30 минут.

Мясо и соль. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На сковороде обжарить на сильном огне до золотистого цвета.

Жаренная курица. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кусочки курицы складываем в банки, также кладем перец горошком. Составляем все очень плотно. Оставшийся от жарки жир также разливаем в банки. Добавить в каждую банку по две столовые ложки воды.

Мясо в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки плотно закрыть и поставить для стерилизации. С момента закипания варить 4 часа и закрыть. Банки перевернуть и оставить до полного охлаждения. Также можно поставить в холодильник ненадолго, чтобы жир затвердел.

Стерилизация банок. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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