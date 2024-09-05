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Простий та вдалий рецепт баклажанної ікри — взимку така заготівля буде як знахідка

5 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Баклажанна ікра на зиму — покроковий рецепт приготування
Ікра з баклажанів. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте баклажанну ікру за цим простим та перевіреним рецептом, і взимку ви будете раді мати таку заготівлю під рукою. Ніжна, ароматна ікра стане чудовим доповненням до будь-якої страви або самостійною закускою, яка подарує справжнє задоволення у холодні дні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • баклажани 1,6 кг;
  • помідори 1,5 кг;
  • солодкий перець 1 кг;
  • гіркий перець 1 шт.;
  • морква 500 г;
  • цибуля 500 г;
  • часник 100 г;
  • олія 200 г;
  • цукор 200 г;
  • сіль 50 г. (у баклажани) + 30 г.
  • оцет (9%) 50 г.

Спосіб приготування 

Наріжте баклажани кубиками і посипте сіллю (50 г). Залиште на 30 хвилин, щоб вийшла гіркота. Після цього промийте баклажани під проточною водою і залиште стекти.

як приготувати ікру з баклажанів
Нарізані баклажани. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Наріжте помідори кубиками, попередньо знявши шкірку (для цього зробіть хрестоподібні надрізи на помідорах і залийте їх окропом на 1-2 хвилини).

рецепт баклажанової ікри
Помідори та овочі. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Солодкий перець і гіркий перець. Наріжте перець кубиками, гіркий перець наріжте дуже дрібно.
Моркву натріть на великій тертці, а цибулю наріжте дрібними кубиками. Очистіть і подрібніть часник.

рецепт баклажанової ікри на зиму
Баклажани та помідори. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

У велику каструлю налийте 200 мл олії, додайте нарізану цибулю та моркву. Доведіть до кипіння на середньому вогні і тушкуйте 5-7 хвилин, поки овочі не стануть м’якими. Додайте солодкий та гіркий перець, помідори, баклажани та подрібнений часник.
Додайте цукор (200 г), сіль (30 г) і влийте оцет (50 мл).

простий рецепт баклажанової ікри
Тушковані овочі. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych


Тушкуйте все на повільному вогні протягом 40-50 хвилин, час від часу помішуючи. Овочі мають добре змішатися, а маса — загуснути. Готову баклажанну ікру розкладіть у стерилізовані банки та закрийте стерилізованими кришками. Переверніть банки догори дном і укутайте рушником до повного охолодження.

простий рецепт баклажанової ікри на зиму
Баклажанова ікра. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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