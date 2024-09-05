Баклажанна ікра на зиму — покроковий рецепт приготування

Простий та вдалий рецепт баклажанної ікри — взимку така заготівля буде як знахідка
Приготуйте баклажанну ікру за цим простим та перевіреним рецептом, і взимку ви будете раді мати таку заготівлю під рукою. Ніжна, ароматна ікра стане чудовим доповненням до будь-якої страви або самостійною закускою, яка подарує справжнє задоволення у холодні дні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- баклажани 1,6 кг;
- помідори 1,5 кг;
- солодкий перець 1 кг;
- гіркий перець 1 шт.;
- морква 500 г;
- цибуля 500 г;
- часник 100 г;
- олія 200 г;
- цукор 200 г;
- сіль 50 г. (у баклажани) + 30 г.
- оцет (9%) 50 г.
Спосіб приготування
Наріжте баклажани кубиками і посипте сіллю (50 г). Залиште на 30 хвилин, щоб вийшла гіркота. Після цього промийте баклажани під проточною водою і залиште стекти.
Наріжте помідори кубиками, попередньо знявши шкірку (для цього зробіть хрестоподібні надрізи на помідорах і залийте їх окропом на 1-2 хвилини).
Солодкий перець і гіркий перець. Наріжте перець кубиками, гіркий перець наріжте дуже дрібно.
Моркву натріть на великій тертці, а цибулю наріжте дрібними кубиками. Очистіть і подрібніть часник.
У велику каструлю налийте 200 мл олії, додайте нарізану цибулю та моркву. Доведіть до кипіння на середньому вогні і тушкуйте 5-7 хвилин, поки овочі не стануть м’якими. Додайте солодкий та гіркий перець, помідори, баклажани та подрібнений часник.
Додайте цукор (200 г), сіль (30 г) і влийте оцет (50 мл).
Тушкуйте все на повільному вогні протягом 40-50 хвилин, час від часу помішуючи. Овочі мають добре змішатися, а маса — загуснути. Готову баклажанну ікру розкладіть у стерилізовані банки та закрийте стерилізованими кришками. Переверніть банки догори дном і укутайте рушником до повного охолодження.
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