Баклажанна ікра на зиму — покроковий рецепт приготування

Ікра з баклажанів. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Приготуйте баклажанну ікру за цим простим та перевіреним рецептом, і взимку ви будете раді мати таку заготівлю під рукою. Ніжна, ароматна ікра стане чудовим доповненням до будь-якої страви або самостійною закускою, яка подарує справжнє задоволення у холодні дні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

баклажани 1,6 кг;

помідори 1,5 кг;

солодкий перець 1 кг;

гіркий перець 1 шт.;

морква 500 г;

цибуля 500 г;

часник 100 г;

олія 200 г;

цукор 200 г;

сіль 50 г. (у баклажани) + 30 г.

оцет (9%) 50 г.

Спосіб приготування

Наріжте баклажани кубиками і посипте сіллю (50 г). Залиште на 30 хвилин, щоб вийшла гіркота. Після цього промийте баклажани під проточною водою і залиште стекти.

Нарізані баклажани. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Наріжте помідори кубиками, попередньо знявши шкірку (для цього зробіть хрестоподібні надрізи на помідорах і залийте їх окропом на 1-2 хвилини).

Помідори та овочі. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Солодкий перець і гіркий перець. Наріжте перець кубиками, гіркий перець наріжте дуже дрібно.

Моркву натріть на великій тертці, а цибулю наріжте дрібними кубиками. Очистіть і подрібніть часник.

Баклажани та помідори. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

У велику каструлю налийте 200 мл олії, додайте нарізану цибулю та моркву. Доведіть до кипіння на середньому вогні і тушкуйте 5-7 хвилин, поки овочі не стануть м’якими. Додайте солодкий та гіркий перець, помідори, баклажани та подрібнений часник.

Додайте цукор (200 г), сіль (30 г) і влийте оцет (50 мл).

Тушковані овочі. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych



Тушкуйте все на повільному вогні протягом 40-50 хвилин, час від часу помішуючи. Овочі мають добре змішатися, а маса — загуснути. Готову баклажанну ікру розкладіть у стерилізовані банки та закрийте стерилізованими кришками. Переверніть банки догори дном і укутайте рушником до повного охолодження.

Баклажанова ікра. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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