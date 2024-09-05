Баклажанная икра на зиму – пошаговый рецепт приготовления.

Икра из баклажанов. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Приготовьте баклажанную икру по этому простому и проверенному рецепту, и зимой вы будете рады иметь такую заготовку под рукой. Нежная, ароматная икра станет отличным дополнением к любому блюду или самостоятельной закуской, которая подарит настоящее удовольствие в холодные дни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

Читайте также:

Вам понадобится:

баклажаны 1,6 кг;

помидоры 1,5 кг;

сладкий перец 1 кг;

горький перец 1 шт;

морковь 500 г;

лук 500 г;

чеснок 100 г;

масло 200 г;

сахар 200 г;

соль 50 г. (у баклажаны) + 30 г.

уксус (9%) 50 г.

Способ приготовления

Нарежьте баклажаны кубиками и посыпьте солью (50 г). Оставьте на 30 минут, чтобы получилась горечь. После этого промойте баклажаны под проточной водой и оставьте стечь.

Нарезанные баклажаны. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Нарежьте кубики помидоры, предварительно сняв кожицу (для этого сделайте крестообразные надрезы на помидорах и залейте их кипятком на 1-2 минуты).

Помидоры и овощи. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Сладкий перец и горький перец. Нарежьте перец кубиками, горький перец очень мелко нарежьте.

Морковь натрите на большой терке, а лук нарежьте мелкими кубиками. Очистите и измельчите чеснок.

Баклажаны и помидоры. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В большую кастрюлю налейте 200 мл растительного масла, добавьте нарезанный лук и морковь. Доведите до кипения на среднем огне и тушите 5-7 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте сладкий и горький перец, помидоры, баклажаны и измельченный чеснок.

Добавьте сахар (200 г), соль (30 г) и влейте уксус (50 мл).

Тушеные овощи. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych



Тушите все на медленном огне в течение 40-50 минут, время от времени помешивая. Овощи должны хорошо смешаться, а масса загустеть. Готовую баклажанную икру разложите в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте полотенцем до полного охлаждения.

Баклажановая икра. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о рецепте маринованных баклажанов с луком — вкуснее вы еще не пробовали.

Также советуем приготовить сезонный баклажанный салат с грузинскими нотами — овощное блюдо с курицей.

Еще мы рассказывали о рецепте намазки из баклажанов по вкусу, как грибы – идеальная закуска.

Еще советуем обратить внимание на вкуснейшие баклажаны в фарше — новый оригинальный рецепт или паста с баклажанами — рецепт, который стоит попробовать пока они еще есть на полках магазинов.

Также может потребоваться информация, в чем вымачивать баклажаны, чтобы они не горчили.