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Простой и удачный рецепт баклажанной икры — зимой такая заготовка будет, как находка

5 сентября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Баклажанная икра на зиму – пошаговый рецепт приготовления.
Икра из баклажанов. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте баклажанную икру по этому простому и проверенному рецепту, и зимой вы будете рады иметь такую заготовку под рукой. Нежная, ароматная икра станет отличным дополнением к любому блюду или самостоятельной закуской, которая подарит настоящее удовольствие в холодные дни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • баклажаны 1,6 кг;
  • помидоры 1,5 кг;
  • сладкий перец 1 кг;
  • горький перец 1 шт;
  • морковь 500 г;
  • лук 500 г;
  • чеснок 100 г;
  • масло 200 г;
  • сахар 200 г;
  • соль 50 г. (у баклажаны) + 30 г.
  • уксус (9%) 50 г.

Способ приготовления

Нарежьте баклажаны кубиками и посыпьте солью (50 г). Оставьте на 30 минут, чтобы получилась горечь. После этого промойте баклажаны под проточной водой и оставьте стечь.

как приготовить икру из баклажанов.
Нарезанные баклажаны. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Нарежьте кубики помидоры, предварительно сняв кожицу (для этого сделайте крестообразные надрезы на помидорах и залейте их кипятком на 1-2 минуты).

рецепт баклажановой икры
Помидоры и овощи. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Сладкий перец и горький перец. Нарежьте перец кубиками, горький перец очень мелко нарежьте.
Морковь натрите на большой терке, а лук нарежьте мелкими кубиками. Очистите и измельчите чеснок.

рецепт баклажановой икры на зиму
Баклажаны и помидоры. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В большую кастрюлю налейте 200 мл растительного масла, добавьте нарезанный лук и морковь. Доведите до кипения на среднем огне и тушите 5-7 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте сладкий и горький перец, помидоры, баклажаны и измельченный чеснок.
Добавьте сахар (200 г), соль (30 г) и влейте уксус (50 мл).

простой рецепт баклажановой икры
Тушеные овощи. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych


Тушите все на медленном огне в течение 40-50 минут, время от времени помешивая. Овощи должны хорошо смешаться, а масса загустеть. Готовую баклажанную икру разложите в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте полотенцем до полного охлаждения.

простой рецепт баклажановой икры на зиму
Баклажановая икра. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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