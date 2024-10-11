Маринований перець на зиму — покроковий рецепт

Маринований перець. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Хочете приготувати щось смачне і просте на зиму? Маринований перець — це ідеальний вибір. Дотримуйтесь цього рецепту, щоб отримати ароматну і апетитну закуску, яка доповнить ваші страви у холодну пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні витівки.

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Вам знадобиться:

перець 1,5 кг.

Для маринада:

вода 1,5 л;

сіль 1,5 ст л (45 г);

цукор 1 склянка (200 г);

олія 1 склянка (220 мл);

оцет 9% 1 склянка (220 мл).

Спосіб приготування

Перець потрібно начистити та нарізати на смужки.

Солодкий перець. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Для приготування маринаду на 1,5 літра додати одну склянку цукру, одну склянку олії, 1,5 столових ложки солі та одну склянку оцту 9%.

Перець та маринад. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Маринадом залити перці. Довести до кипіння та варити 10 хвилин.

Перець в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Перець викласти у стерилізовані банки, залити маринадом з каструлі та закрити. Перевернути, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження.

Перець в банці. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

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