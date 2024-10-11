Маринований перець на зиму — покроковий рецепт

Просто, але надзвичайно смачно — рецепт маринованого перцю на зиму
Хочете приготувати щось смачне і просте на зиму? Маринований перець — це ідеальний вибір. Дотримуйтесь цього рецепту, щоб отримати ароматну і апетитну закуску, яка доповнить ваші страви у холодну пору року.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні витівки.
Вам знадобиться:
- перець 1,5 кг.
Для маринада:
- вода 1,5 л;
- сіль 1,5 ст л (45 г);
- цукор 1 склянка (200 г);
- олія 1 склянка (220 мл);
- оцет 9% 1 склянка (220 мл).
Спосіб приготування
Перець потрібно начистити та нарізати на смужки.
Для приготування маринаду на 1,5 літра додати одну склянку цукру, одну склянку олії, 1,5 столових ложки солі та одну склянку оцту 9%.
Маринадом залити перці. Довести до кипіння та варити 10 хвилин.
Перець викласти у стерилізовані банки, залити маринадом з каструлі та закрити. Перевернути, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження.
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