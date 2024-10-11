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Просто, але надзвичайно смачно — рецепт маринованого перцю на зиму

11 жовтня 2024 00:15
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Маринований перець на зиму — покроковий рецепт
Маринований перець. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Хочете приготувати щось смачне і просте на зиму? Маринований перець — це ідеальний вибір. Дотримуйтесь цього рецепту, щоб отримати ароматну і апетитну закуску, яка доповнить ваші страви у холодну пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні витівки

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Вам знадобиться: 

  • перець 1,5 кг. 

Для маринада:

  • вода 1,5 л;
  • сіль 1,5 ст л (45 г);
  • цукор 1 склянка (200 г);
  • олія 1 склянка (220 мл);
  • оцет 9% 1 склянка (220 мл). 

Спосіб приготування 

Перець потрібно начистити та нарізати на смужки. 

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Солодкий перець. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Для приготування маринаду на 1,5 літра додати одну склянку цукру, одну склянку олії, 1,5 столових ложки солі та одну склянку оцту 9%.

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Перець та маринад. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Маринадом залити перці. Довести до кипіння та варити 10 хвилин. 

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Перець в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Перець викласти у стерилізовані банки, залити маринадом з каструлі та закрити. Перевернути, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження. 

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Перець в банці. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками із цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням.

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму із смачним маринадом, який можна пити.

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