Маринованный перец на зиму – пошаговый рецепт

Просто, но очень вкусно — рецепт маринованного перца на зиму
Хотите приготовить что-нибудь вкусное и простое на зиму? Маринованный перец — это идеальный выбор. Следуйте этому рецепту, чтобы получить ароматную и аппетитную закуску, которая дополнит ваши блюда в холодное время года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные выходки.
Вам понадобится:
- перец 1,5кг.
Для маринада:
- вода 1,5л;
- соль 1,5 ст. л (45 г);
- сахар 1 стакан (200 г);
- масло 1 стакан (220 мл);
- уксус 9% 1 стакан (220 мл).
Способ приготовления
Перец нужно начистить и порезать на полоски.
Для приготовления маринада на 1,5 литра добавить один стакан сахара, один стакан масла, 1,5 столовых ложки соли и один стакан уксуса 9%.
Маринадом залить перцы. Довести до кипения и варить 10 минут.
Перец выложить в стерилизованные банки, залить маринадом из кастрюли и закрыть. Перевернуть, накрыть одеялом и оставить до полного охлаждения.
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