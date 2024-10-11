Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Просто, но очень вкусно — рецепт маринованного перца на зиму arrow

Просто, но очень вкусно — рецепт маринованного перца на зиму

11 октября 2024 00:15
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Маринованный перец на зиму – пошаговый рецепт
Маринованный перец. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хотите приготовить что-нибудь вкусное и простое на зиму? Маринованный перец — это идеальный выбор. Следуйте этому рецепту, чтобы получить ароматную и аппетитную закуску, которая дополнит ваши блюда в холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные выходки

Читайте также:

Вам понадобится:

  • перец 1,5кг.

Для маринада:

  • вода 1,5л;
  • соль 1,5 ст. л (45 г);
  • сахар 1 стакан (200 г);
  • масло 1 стакан (220 мл);
  • уксус 9% 1 стакан (220 мл).

Способ приготовления

Перец нужно начистить и порезать на полоски.

null
Сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Для приготовления маринада на 1,5 литра добавить один стакан сахара, один стакан масла, 1,5 столовых ложки соли и один стакан уксуса 9%.

null
Перец и маринад. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Маринадом залить перцы. Довести до кипения и варить 10 минут.

null
Перец в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Перец выложить в стерилизованные банки, залить маринадом из кастрюли и закрыть. Перевернуть, накрыть одеялом и оставить до полного охлаждения.

null
Перец в банке. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

рецепты лайфхаки заготовка на зиму овощи на зиму маринованный перец

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Новые изменения вручения повесток в октябре — что изменилось

10 октября 2024

23:56 В центре Киева изменятся маршруты троллейбусов

23:55 В Харькове пьяный мужчина поджег кассовую зону на АЗС

23:53 Почти год сливал данные о ВСУ — как суд на Кировоградщине наказал мужчину

23:45 Поезд, на котором ехали 750 депутатов Европарламента, задымился — что произошло

23:37 В МИД сделали резкое заявление из-за предстоящего визита Путина в Туркменистан

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

23:00 В ТЦК объяснили, какая бывает альтернатива мобилизации

22:48 Лубинец отреагировал на смерть украинской журналистки в российском плену

22:39 В Одессе слышны мощные взрывы

22:33 Отказался от повестки, потому что испугался — как суд на Полтавщине наказал мужчину

00:30 Новые изменения вручения повесток в октябре — что изменилось

10 октября 2024

23:56 В центре Киева изменятся маршруты троллейбусов

23:55 В Харькове пьяный мужчина поджег кассовую зону на АЗС

23:53 Почти год сливал данные о ВСУ — как суд на Кировоградщине наказал мужчину

23:45 Поезд, на котором ехали 750 депутатов Европарламента, задымился — что произошло

23:37 В МИД сделали резкое заявление из-за предстоящего визита Путина в Туркменистан

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

23:00 В ТЦК объяснили, какая бывает альтернатива мобилизации

22:48 Лубинец отреагировал на смерть украинской журналистки в российском плену

22:39 В Одессе слышны мощные взрывы

22:33 Отказался от повестки, потому что испугался — как суд на Полтавщине наказал мужчину

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Text

17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll