Маринованный перец на зиму – пошаговый рецепт

Маринованный перец. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Хотите приготовить что-нибудь вкусное и простое на зиму? Маринованный перец — это идеальный выбор. Следуйте этому рецепту, чтобы получить ароматную и аппетитную закуску, которая дополнит ваши блюда в холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные выходки.

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Вам понадобится:

перец 1,5кг.

Для маринада:

вода 1,5л;

соль 1,5 ст. л (45 г);

сахар 1 стакан (200 г);

масло 1 стакан (220 мл);

уксус 9% 1 стакан (220 мл).

Способ приготовления

Перец нужно начистить и порезать на полоски.

Сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Для приготовления маринада на 1,5 литра добавить один стакан сахара, один стакан масла, 1,5 столовых ложки соли и один стакан уксуса 9%.

Перец и маринад. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Маринадом залить перцы. Довести до кипения и варить 10 минут.

Перец в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

Перец выложить в стерилизованные банки, залить маринадом из кастрюли и закрыть. Перевернуть, накрыть одеялом и оставить до полного охлаждения.

Перец в банке. Фото: Скриншот YouTube @kulinarny_vytivky

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