Смачний та швидкий сніданок за 5 хвилин з лаваша – покрокове приготування.

Просто наріжте лаваш соломкою — смачний та швидкий сніданок за п'ять хвилин
Дуже простий і швидкий сніданок з лаваша. Всі інгредієнти доступні, виходить ситна та смачна страва. Якщо вам набридло готувати омлет або яєчню на сніданок, спробуйте цей рецепт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- лаваш 1 шт.;
- яйце 3 шт.;
- молоко 120 г;
- сіль, чорний мелений перець;
- помідор 1 шт.;
- сир 60-100 г;
- базилік чи петрушка.
Спосіб приготування
Нарізати соломкою лаваш. Змішати яйця із молоком. Додати сіль та чорний мелений перець за смаком. Змішати із лавашем.
Натерти сир на тертці. Нарізати помідор. Викласти лаваш на сковороду, зверху помідори та сир.
Накрити кришкою і смажити 15 хвилин на маленькому вогні. Посипати базиліком або петрушкою.
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