Смачний та швидкий сніданок за 5 хвилин з лаваша – покрокове приготування.

Лаваш із сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже простий і швидкий сніданок з лаваша. Всі інгредієнти доступні, виходить ситна та смачна страва. Якщо вам набридло готувати омлет або яєчню на сніданок, спробуйте цей рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

лаваш 1 шт.;

яйце 3 шт.;

молоко 120 г;

сіль, чорний мелений перець;

помідор 1 шт.;

сир 60-100 г;

базилік чи петрушка.

Спосіб приготування

Нарізати соломкою лаваш. Змішати яйця із молоком. Додати сіль та чорний мелений перець за смаком. Змішати із лавашем.

Нарізаний лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти сир на тертці. Нарізати помідор. Викласти лаваш на сковороду, зверху помідори та сир.

Лаваш з яйцями. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити кришкою і смажити 15 хвилин на маленькому вогні. Посипати базиліком або петрушкою.

Помідори та сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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