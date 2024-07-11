Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Просто наріжте лаваш соломкою — смачний та швидкий сніданок за п'ять хвилин arrow

Просто наріжте лаваш соломкою — смачний та швидкий сніданок за п'ять хвилин

11 липня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний та швидкий сніданок за 5 хвилин з лаваша – покрокове приготування.
Лаваш із сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже простий і швидкий сніданок з лаваша. Всі інгредієнти доступні, виходить ситна та смачна страва. Якщо вам набридло готувати омлет або яєчню на сніданок, спробуйте цей рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • лаваш 1 шт.;
  • яйце 3 шт.;
  • молоко 120 г;
  • сіль, чорний мелений перець;
  • помідор 1 шт.;
  • сир 60-100 г;
  • базилік чи петрушка.

Спосіб приготування

Нарізати соломкою лаваш. Змішати яйця із молоком. Додати сіль та чорний мелений перець за смаком. Змішати із лавашем.

сніданок з лаваша
Нарізаний лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти сир на тертці. Нарізати помідор. Викласти лаваш на сковороду, зверху помідори та сир.

рецепт сніданку з лаваша
Лаваш з яйцями. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити кришкою і смажити 15 хвилин на маленькому вогні. Посипати базиліком або петрушкою.

рецепт сніданку з лавашу з сиром
Помідори та сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.

рецепти лайфхаки помідор сир ідея для сніданку лаваш

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних