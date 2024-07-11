Вкусный и быстрый завтрак за 5 минут из лаваша — пошаговое приготовление.

Лаваш с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень простой и быстрый завтрак из лаваша. Все ингредиенты доступные, получается сытное и вкусное блюдо. Если вам надоело готовить омлет или яичницу на завтрак, то попробуйте этот рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

лаваш 1 шт.;

яйцо 3 шт.;

молоко 120 г;

соль, черный молотый перец;

помидор 1 шт.;

сыр 60-100 г;

базилик или петрушка.

Способ приготовления

Нарезать лаваш соломкой. Смешать яйца с молоком. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу. Смешать с лавашом.

Нарезанный лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть сыр на терке. Нарезать помидор. Выложить лаваш на сковороду, сверху помидоры и сыр.

Лаваш с яйцами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть крышкой и жарить 15 минут на маленьком огне. Посыпать базиликом или петрушкой.

Помидоры и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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