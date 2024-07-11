Вкусный и быстрый завтрак за 5 минут из лаваша — пошаговое приготовление.

Просто нарежьте лаваш соломкой — вкусный и быстрый завтрак за пять минут
Очень простой и быстрый завтрак из лаваша. Все ингредиенты доступные, получается сытное и вкусное блюдо. Если вам надоело готовить омлет или яичницу на завтрак, то попробуйте этот рецепт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лаваш 1 шт.;
- яйцо 3 шт.;
- молоко 120 г;
- соль, черный молотый перец;
- помидор 1 шт.;
- сыр 60-100 г;
- базилик или петрушка.
Способ приготовления
Нарезать лаваш соломкой. Смешать яйца с молоком. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу. Смешать с лавашом.
Натереть сыр на терке. Нарезать помидор. Выложить лаваш на сковороду, сверху помидоры и сыр.
Накрыть крышкой и жарить 15 минут на маленьком огне. Посыпать базиликом или петрушкой.
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