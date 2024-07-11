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Просто нарежьте лаваш соломкой — вкусный и быстрый завтрак за пять минут

11 июля 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и быстрый завтрак за 5 минут из лаваша — пошаговое приготовление.
Лаваш с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень простой и быстрый завтрак из лаваша. Все ингредиенты доступные, получается сытное и вкусное блюдо. Если вам надоело готовить омлет или яичницу на завтрак, то попробуйте этот рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • лаваш 1 шт.;
  • яйцо 3 шт.;
  • молоко 120 г;
  • соль, черный молотый перец;
  • помидор 1 шт.;
  • сыр 60-100 г;
  • базилик или петрушка. 

Способ приготовления 

Нарезать лаваш соломкой. Смешать яйца с молоком. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу. Смешать с лавашом.

завтрак из лаваша
Нарезанный лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть сыр на терке. Нарезать помидор. Выложить лаваш на сковороду, сверху помидоры и сыр.

рецепт завтрака из лаваша
Лаваш с яйцами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть крышкой и жарить 15 минут на маленьком огне. Посыпать базиликом или петрушкой.

рецепт завтрака из лаваша с сыром
Помидоры и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

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