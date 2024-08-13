Просто візьміть картоплю та фарш, зрази, які тануть у роті – покроковий рецепт

Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті
Просто візьміть картоплю та фарш, і приготуйте зрази, які буквально тануть у роті. Цей простий, але неймовірно смачний рецепт порадує вас ніжною текстурою та насиченим смаком, роблячи зрази ідеальною стравою для сімейної вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- картопля 800 г;
- яйце 1 шт;
- борошно 2 ст.л;
- сіль;
- м'ясо відварене 300 г;
- цибуля 1 шт.
Спосіб приготування
Обсмажити цибулю на суміші вершкового та рослинного масел. Перекрутити відварене м'ясо на м'ясорубці. Додати обсмажену цибулю і 2-3 столові ложки бульйону у фарш, щоб він був соковитішим. Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.
Відварити картоплю до готовності та зробити пюре з картоплі. Посолити за смаком. Додати яйце та борошно.
Посипати борошном руки. Взяти частину картопляного тіста, сформувати круглий коржик.
Викласти фарш у центрі. Зафіксувати краї та сформувати пиріжок. Якщо картопляне тісто липне, посипте руки борошном. Обсмажити по 3-4 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.
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