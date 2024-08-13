Просто возьмите картошку и фарш, зразы, которые тают во рту — пошаговый рецепт

Картофельные зразы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Просто возьмите картошку и фарш, и приготовьте зразы, которые буквально тают во рту. Этот простой, но невероятно вкусный рецепт порадует вас нежной текстурой и насыщенным вкусом, делая зразы идеальным блюдом для семейного ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

картофель 800 г;

яйцо 1 шт;

мука 2 ст.л;

соль;

мясо отварное 300 г;

лук 1 шт.

Способ приготовления

Обжарить лук на смеси сливочного и растительного масел. Перекрутить отварное мясо на мясорубке. Добавить обжаренный лук и 2-3 столовые ложки бульона в фарш, чтобы он был сочнее. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

Жаренный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Отварить картофель до готовности и сделать пюре из картофеля. Посолить по вкусу. Добавить яйцо и муку.

Приготовление пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать руки мукой. Взять часть картофельного теста, сформировать круглую лепешку.

Пюре и фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить фарш по центру. Зафиксировать края и сформировать пирожок. Если картофельное тесто липнет, посыпьте руки мукой. Обжарить по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

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