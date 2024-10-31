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Просто змішайте сир з кефіром — млинці на сніданок за 5 хвилин

31 жовтня 2024 06:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Швидкі сирні млинці на сніданок за 5 хвилин — покроковий рецепт
Сирні млинці. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо хочете приготувати смачний і поживний сніданок за лічені хвилини, цей рецепт сирних млинців — саме те, що потрібно! Просто змішайте сир з кефіром і за 5 хвилин отримаєте ніжні млинці, які сподобаються всім.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться: 

  • сир 300 г;
  • яйця 2 шт.;
  • сіль дрібка;
  • цукор 1 ст. л.;
  • кефір 300 мл;
  • борошно 250 г;
  • окріп 300 мл;
  • розпушувач 1 ч. л.;
  • ванілін до смаку;
  • олія  4 ст. л.

Спосіб приготування

Змішати сир з яйцями, сіллю та цукром. Перебити масу занурювальним блендером до однорідної консистенції.

Влити кефір кімнатної температури та перемішати. Додати ванілін за смаком, розпушувач і поступово вводити просіяне борошно.

Влити окріп і продовжувати вводити борошно. Влити олію та ретельно перемішати. Якщо потрібно, додати ще борошна — його кількість залежить від жирності сиру та розміру яєць. Тісто повинне вийти не надто густим, але й не рідким.

Обсмажити млинці на змащеній олією сковороді. Готові млинці виходять ароматними та ніжними, їх можна подавати з різними начинками, наприклад, з сухофруктами, маком і медом або горіхами.

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