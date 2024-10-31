Швидкі сирні млинці на сніданок за 5 хвилин — покроковий рецепт

Просто змішайте сир з кефіром — млинці на сніданок за 5 хвилин
Якщо хочете приготувати смачний і поживний сніданок за лічені хвилини, цей рецепт сирних млинців — саме те, що потрібно! Просто змішайте сир з кефіром і за 5 хвилин отримаєте ніжні млинці, які сподобаються всім.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир 300 г;
- яйця 2 шт.;
- сіль дрібка;
- цукор 1 ст. л.;
- кефір 300 мл;
- борошно 250 г;
- окріп 300 мл;
- розпушувач 1 ч. л.;
- ванілін до смаку;
- олія 4 ст. л.
Спосіб приготування
Змішати сир з яйцями, сіллю та цукром. Перебити масу занурювальним блендером до однорідної консистенції.
Влити кефір кімнатної температури та перемішати. Додати ванілін за смаком, розпушувач і поступово вводити просіяне борошно.
Влити окріп і продовжувати вводити борошно. Влити олію та ретельно перемішати. Якщо потрібно, додати ще борошна — його кількість залежить від жирності сиру та розміру яєць. Тісто повинне вийти не надто густим, але й не рідким.
Обсмажити млинці на змащеній олією сковороді. Готові млинці виходять ароматними та ніжними, їх можна подавати з різними начинками, наприклад, з сухофруктами, маком і медом або горіхами.
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