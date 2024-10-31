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Просто смешайте творог с кефиром — блины на завтрак за 5 минут

31 октября 2024 06:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Быстрые творожные блины на завтрак за 5 минут – пошаговый рецепт
Сырные блины. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если хотите приготовить вкусный и питательный завтрак за считанные минуты, этот рецепт творожных блинов — именно то, что нужно! Просто смешайте творог с кефиром, и через 5 минут получите нежные блины, которые понравятся всем.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • творог 300 г;
  • яйца 2 шт.;
  • соль щепотка;
  • сахар 1 ст. л.;
  • кефир 300 мл.;
  • мука 250 г;
  • кипяток 300 мл;
  • разрыхлитель 1 ч. л.;
  • ванилин по вкусу;
  • масло 4 ст. л.

Способ приготовления

Смешать творог с яйцами, солью и сахаром. Перебить массу погружным блендером в однородную консистенцию.

Влить кефир комнатной температуры и перемешать. Добавить ванилин по вкусу, разрыхлитель и постепенно вводить просеянную муку.

Влить кипяток и продолжать вводить муку. Влить растительное масло и тщательно перемешать. Если нужно добавить еще муки — его количество зависит от жирности сыра и размера яиц. Тесто должно получиться не слишком густым, но и не редким.

Обжарить блины на смазанной сковороде маслом. Готовые блины получаются ароматными и нежными, их можно подавать с разными начинками, например, с сухофруктами, маком и медом или орехами.

Раньше мы писали о ленивом хачапури с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут и вкусный завтрак готов.

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