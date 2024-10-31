Быстрые творожные блины на завтрак за 5 минут – пошаговый рецепт

Просто смешайте творог с кефиром — блины на завтрак за 5 минут
Если хотите приготовить вкусный и питательный завтрак за считанные минуты, этот рецепт творожных блинов — именно то, что нужно! Просто смешайте творог с кефиром, и через 5 минут получите нежные блины, которые понравятся всем.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог 300 г;
- яйца 2 шт.;
- соль щепотка;
- сахар 1 ст. л.;
- кефир 300 мл.;
- мука 250 г;
- кипяток 300 мл;
- разрыхлитель 1 ч. л.;
- ванилин по вкусу;
- масло 4 ст. л.
Способ приготовления
Смешать творог с яйцами, солью и сахаром. Перебить массу погружным блендером в однородную консистенцию.
Влить кефир комнатной температуры и перемешать. Добавить ванилин по вкусу, разрыхлитель и постепенно вводить просеянную муку.
Влить кипяток и продолжать вводить муку. Влить растительное масло и тщательно перемешать. Если нужно добавить еще муки — его количество зависит от жирности сыра и размера яиц. Тесто должно получиться не слишком густым, но и не редким.
Обжарить блины на смазанной сковороде маслом. Готовые блины получаются ароматными и нежными, их можно подавать с разными начинками, например, с сухофруктами, маком и медом или орехами.
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