Пухкі оладки за 10 хвилин, смачніші, ніж звичайні сирники — ідеальний сніданок

Пухкі оладки на сніданок за 10 хв — смачніші звичайних сирників
Шукаєте ідею для швидкого та смачного сніданку? Пухкі оладки, які готуються за 10 хвилин, — це не тільки смачніше за звичайні сирники, але й чудовий спосіб почати день з задоволенням.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир — 350 г;
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 1 ст.л.;
- цукор — 2 ст.л.;
- ванільний цукор — 10 г;
- борошно — 4 ст.л.;
- розпушувач — 1 ч.л.;
- родзинки — 60 г.
Спосіб приготування
Висипати цукор, ванільний цукор, сіль у сир, додати сметану та яйця, перемішати. Висипати родзинки в сирну масу, продовжувати змішувати компоненти.
Висипати борошно та розпушувач у суміш, замісити тягуче липке тісто. У сковороді розігріти олію, викласти порції сирників, злегка утрамбувати їх лопаткою.
Обсмажити сирники з обох боків на вогні нижче за середній до золотистого кольору. Обсмажити по 30 секунд кілька разів з кожного боку, а потім викласти на паперовий рушник.
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