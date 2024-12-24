Пухкі оладки за 10 хвилин, смачніші, ніж звичайні сирники — ідеальний сніданок

Пухкі оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте ідею для швидкого та смачного сніданку? Пухкі оладки, які готуються за 10 хвилин, — це не тільки смачніше за звичайні сирники, але й чудовий спосіб почати день з задоволенням.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир — 350 г;

яйця — 2 шт.;

сметана — 1 ст.л.;

цукор — 2 ст.л.;

ванільний цукор — 10 г;

борошно — 4 ст.л.;

розпушувач — 1 ч.л.;

родзинки — 60 г.

Спосіб приготування

Висипати цукор, ванільний цукор, сіль у сир, додати сметану та яйця, перемішати. Висипати родзинки в сирну масу, продовжувати змішувати компоненти.

Висипати борошно та розпушувач у суміш, замісити тягуче липке тісто. У сковороді розігріти олію, викласти порції сирників, злегка утрамбувати їх лопаткою.

Обсмажити сирники з обох боків на вогні нижче за середній до золотистого кольору. Обсмажити по 30 секунд кілька разів з кожного боку, а потім викласти на паперовий рушник.

Приготування оладків. Фото: smachnenke.com.ua

Отримати пишні солодкі сирники з родзинками. Це гарний спосіб зробити ситну страву для сніданку.

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