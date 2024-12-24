Рыхлые оладьи за 10 минут, вкуснее обычных сырников — идеальный завтрак

Пышные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете идею для быстрого и вкусного завтрака? Пышные оладьи, которые готовятся за 10 минут, — это не только вкуснее обычных сырников, но и отличный способ начать день с удовольствием.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сыр — 350 г;

яйца — 2 шт.;

сметана — 1 ст.л.;

сахар — 2 ст.л.;

ванильный сахар — 10 г;

мука — 4 ст.л.;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

изюм — 60 г.

Способ приготовления

Высыпать сахар, ванильный сахар, соль в творог, добавить сметану и яйца, перемешать. Высыпать изюм в творожную массу, продолжать смешивать компоненты.

Высыпать муку и разрыхлитель в смесь, замесить липкое тесто. В сковороде разогреть растительное масло, выложить порции сырников, слегка утрамбовать их лопаткой.

Обжарить сырники по бокам на огне ниже среднего до золотистого цвета. Обжарить по 30 секунд несколько раз с каждой стороны, а затем выложить на бумажное полотенце.

Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Получить пышные сладкие сырники с изюмом. Это хороший способ сделать сытное блюдо для завтрака.

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