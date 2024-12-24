Рыхлые оладьи за 10 минут, вкуснее обычных сырников — идеальный завтрак

Пышные оладьи на завтрак за 10 мин — вкуснее обычных сырников
Ищете идею для быстрого и вкусного завтрака? Пышные оладьи, которые готовятся за 10 минут, — это не только вкуснее обычных сырников, но и отличный способ начать день с удовольствием.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сыр — 350 г;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 1 ст.л.;
- сахар — 2 ст.л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- мука — 4 ст.л.;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- изюм — 60 г.
Способ приготовления
Высыпать сахар, ванильный сахар, соль в творог, добавить сметану и яйца, перемешать. Высыпать изюм в творожную массу, продолжать смешивать компоненты.
Высыпать муку и разрыхлитель в смесь, замесить липкое тесто. В сковороде разогреть растительное масло, выложить порции сырников, слегка утрамбовать их лопаткой.
Обжарить сырники по бокам на огне ниже среднего до золотистого цвета. Обжарить по 30 секунд несколько раз с каждой стороны, а затем выложить на бумажное полотенце.
Получить пышные сладкие сырники с изюмом. Это хороший способ сделать сытное блюдо для завтрака.
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