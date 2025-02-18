Пухкі пампухи з часником — найкраща українська випічка до борщу

Пампухи з часником. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Немає нічого кращого до тарілки гарячого борщу, ніж свіжоспечені пухкі пампухи з часником. Вони виходять ароматними, м’якими, з ідеальною скоринкою. Готуйте за цим рецептом і насолоджуйтеся справжнім українським смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно — 400 г;

вода — 150 мл;

дріжджі — 7 г;

цукор — 2 ч.л.;

вершкове масло — 40 г;

сіль — на смак;

часник — 1-2 головки;

олія — 3 ст.л.;

кип’яток — 150 мл.

Спосіб приготування

До теплої води додати дріжджі та цукор, перемішати до розчинення та залишити на 10-15 хвилин. Додати борошно та замісити тісто. Ввести сіль, розтоплене вершкове масло та ретельно вимісити тісто до однорідності. Накрити та залишити у теплому місці на годину.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Розділити тісто на рівні частини та сформувати невеликі кульки. Викласти у форму, залишаючи простір між ними. Накрити та дати підійти ще 20 хвилин. Змастити збитим яйцем і випікати у розігрітій до 180 °C духовці 20 хвилин.

Готові булочки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Часник розчавити, змішати з олією та кип’ятком, накрити та залишити настоятися. Готові пампушки вимочити у маринаді та посипати подрібненим часником.

Раніше ми писали рецепт соковитих котлет з дитинства за рецептом бабусі.

Ще ми розповідали, як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.