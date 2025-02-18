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Пухкі пампухи з часником — найкраща українська випічка до борщу

18 лютого 2025 20:24
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пухкі пампухи з часником — найкраща українська випічка до борщу
Пампухи з часником. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Немає нічого кращого до тарілки гарячого борщу, ніж свіжоспечені пухкі пампухи з часником. Вони виходять ароматними, м’якими, з ідеальною скоринкою. Готуйте за цим рецептом і насолоджуйтеся справжнім українським смаком. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • борошно — 400 г;
  • вода — 150 мл;
  • дріжджі — 7 г;
  • цукор — 2 ч.л.;
  • вершкове масло — 40 г;
  • сіль — на смак;
  • часник — 1-2 головки;
  • олія — 3 ст.л.;
  • кип’яток — 150 мл.

Спосіб приготування

До теплої води додати дріжджі та цукор, перемішати до розчинення та залишити на 10-15 хвилин. Додати борошно та замісити тісто. Ввести сіль, розтоплене вершкове масло та ретельно вимісити тісто до однорідності. Накрити та залишити у теплому місці на годину.

як приготувати булочки з часником
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Розділити тісто на рівні частини та сформувати невеликі кульки. Викласти у форму, залишаючи простір між ними. Накрити та дати підійти ще 20 хвилин. Змастити збитим яйцем і випікати у розігрітій до 180 °C духовці 20 хвилин.

як приготувати булочки з часником до борщу
Готові булочки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Часник розчавити, змішати з олією та кип’ятком, накрити та залишити настоятися. Готові пампушки вимочити у маринаді та посипати подрібненим часником.

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