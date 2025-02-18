Пухкі пампухи з часником — найкраща українська випічка до борщу
Немає нічого кращого до тарілки гарячого борщу, ніж свіжоспечені пухкі пампухи з часником. Вони виходять ароматними, м’якими, з ідеальною скоринкою. Готуйте за цим рецептом і насолоджуйтеся справжнім українським смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- борошно — 400 г;
- вода — 150 мл;
- дріжджі — 7 г;
- цукор — 2 ч.л.;
- вершкове масло — 40 г;
- сіль — на смак;
- часник — 1-2 головки;
- олія — 3 ст.л.;
- кип’яток — 150 мл.
Спосіб приготування
До теплої води додати дріжджі та цукор, перемішати до розчинення та залишити на 10-15 хвилин. Додати борошно та замісити тісто. Ввести сіль, розтоплене вершкове масло та ретельно вимісити тісто до однорідності. Накрити та залишити у теплому місці на годину.
Розділити тісто на рівні частини та сформувати невеликі кульки. Викласти у форму, залишаючи простір між ними. Накрити та дати підійти ще 20 хвилин. Змастити збитим яйцем і випікати у розігрітій до 180 °C духовці 20 хвилин.
Часник розчавити, змішати з олією та кип’ятком, накрити та залишити настоятися. Готові пампушки вимочити у маринаді та посипати подрібненим часником.
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