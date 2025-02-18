Пухлые пампушки с чесноком — лучшая украинская выпечка к борщу
Нет ничего лучше к тарелке горячего борща, чем свежеиспеченные пышные пампушки с чесноком. Они получаются ароматными, мягкими, с идеальной корочкой. Готовьте по этому рецепту и наслаждайтесь настоящим украинским вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- мука — 400 г;
- вода — 150 мл;
- дрожжи — 7 г;
- сахар — 2 ч.л.;
- сливочное масло — 40 г;
- соль — по вкусу;
- чеснок — 1-2 головки;
- растительное масло — 3 ст.л.;
- кипяток — 150 мл.
Способ приготовления
В теплую воду добавить дрожжи и сахар, перемешать до растворения и оставить на 10-15 минут. Добавить муку и замесить тесто. Ввести соль, растопленное сливочное масло и тщательно вымесить тесто до однородности. Накрыть и оставить в теплом месте на час.
Разделить тесто на равные части и сформировать небольшие шарики. Выложить в форму, оставляя пространство между ними. Накрыть и дать подойти еще 20 минут. Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20 минут.
Чеснок раздавить, смешать с маслом и кипятком, накрыть и оставить настояться. Готовые пампушки вымочить в маринаде и посыпать измельченным чесноком.
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