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Пухлые пампушки с чесноком — лучшая украинская выпечка к борщу

18 февраля 2025 20:24
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пухлые пампушки с чесноком — лучшая украинская выпечка к борщу
Пампухи с чесноком. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Нет ничего лучше к тарелке горячего борща, чем свежеиспеченные пышные пампушки с чесноком. Они получаются ароматными, мягкими, с идеальной корочкой. Готовьте по этому рецепту и наслаждайтесь настоящим украинским вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • мука — 400 г;
  • вода — 150 мл;
  • дрожжи — 7 г;
  • сахар — 2 ч.л.;
  • сливочное масло — 40 г;
  • соль — по вкусу;
  • чеснок — 1-2 головки;
  • растительное масло — 3 ст.л.;
  • кипяток — 150 мл.

Способ приготовления

В теплую воду добавить дрожжи и сахар, перемешать до растворения и оставить на 10-15 минут. Добавить муку и замесить тесто. Ввести соль, растопленное сливочное масло и тщательно вымесить тесто до однородности. Накрыть и оставить в теплом месте на час.

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Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Разделить тесто на равные части и сформировать небольшие шарики. Выложить в форму, оставляя пространство между ними. Накрыть и дать подойти еще 20 минут. Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20 минут.

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Готовые булочки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Чеснок раздавить, смешать с маслом и кипятком, накрыть и оставить настояться. Готовые пампушки вымочить в маринаде и посыпать измельченным чесноком.

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