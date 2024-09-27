Торт з найсмачнішим кремом без випічки всього за 10 хвилин — покроковий рецепт

Райський торт з дуже смачним кремом без випічки за 10 хвилин
Шукаєте швидкий та смачний десерт? Цей райський торт з ніжним кремом без випічки — саме те, що потрібно! Його можна приготувати всього за 10 хвилин, і він обов’язково здивує вас своїм неперевершеним смаком та простотою приготування. Ідеальний варіант для зайнятих днів або неочікуваних гостей
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- шоколадне печиво 300 г;
- вершкове масло 100 г;
- молоко 1 ст. л.
Для сметаного крема:
- сметана 400 г;
- яйця 2 шт;
- цукор 150 г;
- ванільний цукор 8 г;
- кукурудзяний крохмаль 40 г;
- вершкове масло 100 г.
Спосіб приготування
У глибоку миску всипати цукор, додати ванільний цукор та крохмаль. Перемішати вінчиком. Додати два яйця і ретельно збити, щоб не залишилося грудочок. Додати сметану та знову перемішати до однорідності.
Поставити суміш на середній вогонь, постійно помішуючи. Коли крем почне закипати, знизити температуру і варити ще одну хвилину, помішуючи. Після цього перекласти крем у тарілку, накрити плівкою і залишити остигати.
Для основи використовується шоколадне печиво. Подрібнити його у блендері до стану крихти. Додати розтоплене вершкове масло і добре перемішати, щоб крихта повністю просочилася маслом. Додати 1 ст. л. молока і знову перемішати. Якщо при стисканні крихта тримає форму, вона готова. Якщо ні, можна додати ще трохи молока. Відкласти 1/3 крихти для посипання.
У роз'ємну форму діаметром 18 см викласти підготовлену крихту. Сформувати бортики заввишки приблизно 3,5 см. Дно основи ущільнити за допомогою склянки з плоским дном. Після цього форму з основою помістити в холодильник.
Вершкове масло збити міксером протягом 3-4 хвилин, поки воно не збільшиться в обсязі і не посвітлішає. Частинами додати охолоджений сметанний крем, ретельно перемішуючи після кожного додавання, щоб крем став однорідним, повітряним та гладким.
Викласти крем у форму з основою, акуратно розрівняти поверхню. Посипати зверху відкладеною крихтою, спочатку на краї, утрамбовуючи її лопаткою, а потім рівномірно розсипати крихту по центру. Поставити торт у холодильник на 5-6 годин, а краще на ніч, для повного охолодження.
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