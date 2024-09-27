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Райский торт с очень вкусным кремом без выпечки за 10 минут

27 сентября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Торт с самым вкусным кремом без выпечки всего за 10 минут – пошаговый рецепт
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете быстрый и вкусный десерт ? Этот райский торт с нежным кремом без выпечки — именно то, что нужно! Его можно приготовить всего за 10 минут, и он обязательно удивит вас своим непревзойденным вкусом и простотой приготовления. Идеальный вариант для занятых дней или неожиданных гостей

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • шоколадное печенье 300 г;
  • сливочное масло 100 г;
  • молоко 1 ст. л.

Для сметаного крема:

  • сметана 400 г;
  • яйца 2 шт;
  • сахар – 150 г;
  • ванильный сахар 8 г;
  • кукурузный крахмал 40 г;
  • сливочное масло 100 г.

Способ приготовления

В глубокую миску всыпать сахар, добавить ванильный сахар и крахмал. Перемешать венчиком. Добавить два яйца и тщательно взбить, чтобы не осталось комочков. Добавить сметану и снова перемешать до однородности.

торт за 10 минут
Смотано и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить смесь на средний огонь, постоянно помешивая. Когда крем начнет вскипать, снизить температуру и варить еще одну минуту, помешивая. После этого переложить крем в тарелку, накрыть пленкой и оставить остывать.

рецепт торта за 10 минут
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для основания используется шоколадное печенье. Измельчить его в блендере до состояния крошки. Добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать, чтобы крошка полностью пропиталась маслом. Добавить 1 ст. л. молока и снова перемешать. Если при сжатии крошка держит форму, она готова. Если нет, можно добавить еще немного молока. Отложить 1/3 крошки для посыпки.

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Основание для торта. Фото: gospodynka.com.ua

В разъемную форму диаметром 18 см выложить подготовленную крошку. Сформировать бортики высотой примерно 3,5 см. Дно основания уплотнить с помощью стакана с плоским дном. После этого форму с основанием поместить в холодильник.

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Шоколадное основание. Фото: gospodynka.com.ua

Сливочное масло взбить миксером в течение 3-4 минут, пока оно не увеличится в объеме и не посветлеет. Частями добавить охлажденный сметанный крем, тщательно перемешивая после каждого добавления, чтобы крем стал однородным, воздушным и гладким.

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Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить крем в форму с основанием, аккуратно разровнять поверхность. Посыпать сверху отложенной крошкой, сначала на краю, утрамбовывая ее лопаткой, а затем равномерно рассыпать крошку по центру. Поставить торт в холодильник на 5-6 часов, а лучше на ночь для полного охлаждения.

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