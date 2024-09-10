Мариновані перці на зиму з медом від учительки з Гірник — покроковий рецепт

Ратнівська кулінарія — рецепт маринованого перцю з медом від учительки з Горняків
Спробуйте особливий рецепт маринованого перцю з медом від учительки з Горняків, Тетяни Ковч. Ця страва, перевірена роками, вражає своїм неповторним смаком і стане справжньою родзинкою на вашому столі. Традиційна ратнівська кулінарія в найкращому виконанні.
Рецептом маринованого перцю поділилася з Район.Ратне.
Тетяна Ковч — учителька біології Гірниківського ліцею Ратнівської селищної ради та класна керівниця 11-А класу, працює в школі вже 24 роки. Її рецепт маринованого перцю перевірений роками і відзначається особливим смаком. Мешканка села Гірники на Ратнівщині, Тетяна Ковч, обожнює тішити своїх близьких різноманітними смачними стравами.
Вам знадобиться (на дно банки):
- 2 листки лаврового листя;
- 5-7 горошин чорного перцю;
- 2-3 зубки часнику.
Для маринада:
- 2 л. води;
- 2 ст. ложки солі;
- 200 грамів оцту;
- 200 грамів цукру;
- 2 столові ложки з верхом бджолиного меду.
Спосіб приготування
Нарізати смужками перець і покласти щільно в банки зі спеціями.
Маринад доводимо до кипіння, щоб всі спеції розчинилися і заливаємо ним перці.
Літрову банку стерилізуємо 30 хвилин, закатуємо і перевертаємо.
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