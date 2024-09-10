Мариновані перці на зиму з медом від учительки з Гірник — покроковий рецепт

Солодкі перці. Фото: Freepik

Спробуйте особливий рецепт маринованого перцю з медом від учительки з Горняків, Тетяни Ковч. Ця страва, перевірена роками, вражає своїм неповторним смаком і стане справжньою родзинкою на вашому столі. Традиційна ратнівська кулінарія в найкращому виконанні.

Рецептом маринованого перцю поділилася з Район.Ратне.

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Тетяна Ковч — учителька біології Гірниківського ліцею Ратнівської селищної ради та класна керівниця 11-А класу, працює в школі вже 24 роки. Її рецепт маринованого перцю перевірений роками і відзначається особливим смаком. Мешканка села Гірники на Ратнівщині, Тетяна Ковч, обожнює тішити своїх близьких різноманітними смачними стравами.

Вам знадобиться (на дно банки):

2 листки лаврового листя;

5-7 горошин чорного перцю;

2-3 зубки часнику.

Для маринада:

2 л. води;

2 ст. ложки солі;

200 грамів оцту;

200 грамів цукру;

2 столові ложки з верхом бджолиного меду.

Спосіб приготування

Нарізати смужками перець і покласти щільно в банки зі спеціями.

Нарізані перці. Фото: ratne.rayon.in.ua

Маринад доводимо до кипіння, щоб всі спеції розчинилися і заливаємо ним перці.

Перці в банках. Фото: ratne.rayon.in.ua

Літрову банку стерилізуємо 30 хвилин, закатуємо і перевертаємо.

Заготовка з перців. Фото: ratne.rayon.in.ua

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