Маринованные перцы на зиму с медом от учительницы с Горняком – пошаговый рецепт

Ратновская кулинария — рецепт маринованного перца с медом от учительницы из Горняков
Попробуйте особый рецепт маринованного перца с медом от учительницы из Горняков, Татьяны Ковч. Это блюдо, проверенное годами, поражает своим неповторимым вкусом и станет настоящей изюминкой на вашем столе. Традиционная ратновская кулинария в лучшем исполнении.
Рецептом маринованного перца поделилась с Район.Ратне.
Татьяна Ковч — учительница биологии Горняковского лицея Ратновского поселкового совета и классная руководительница 11-А класса, работает в школе уже 24 года. Ее рецепт маринованного перца проверен годами и отличается особым вкусом. Жительница села Горняки на Ратновщине, Татьяна Ковч, обожает радовать своих близких разнообразными вкусными блюдами.
Вам понадобится (на дно банки):
- 2 листа лавровых листьев;
- 5-7 горошин черного перца;
- 2-3 зубка чеснока.
Для маринада:
- 2 л. воды;
- 2 ст. ложки соли;
- 200 г уксуса;
- 200 г сахара;
- 2 столовые ложки с верхом пчелиного меда.
Способ приготовления
Нарезать перец полосками и положить плотно в банки со специями.
Маринад доводим до кипения, чтобы все специи растворились и заливаем им перецы.
Литровую банку стерилизуем 30 минут, закатываем и переворачиваем.
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