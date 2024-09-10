Маринованные перцы на зиму с медом от учительницы с Горняком – пошаговый рецепт

Сладкие перцы. Фото: Freepik

Попробуйте особый рецепт маринованного перца с медом от учительницы из Горняков, Татьяны Ковч. Это блюдо, проверенное годами, поражает своим неповторимым вкусом и станет настоящей изюминкой на вашем столе. Традиционная ратновская кулинария в лучшем исполнении.

Рецептом маринованного перца поделилась с Район.Ратне.

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Татьяна Ковч — учительница биологии Горняковского лицея Ратновского поселкового совета и классная руководительница 11-А класса, работает в школе уже 24 года. Ее рецепт маринованного перца проверен годами и отличается особым вкусом. Жительница села Горняки на Ратновщине, Татьяна Ковч, обожает радовать своих близких разнообразными вкусными блюдами.

Вам понадобится (на дно банки):

2 листа лавровых листьев;

5-7 горошин черного перца;

2-3 зубка чеснока.

Для маринада:

2 л. воды;

2 ст. ложки соли;

200 г уксуса;

200 г сахара;

2 столовые ложки с верхом пчелиного меда.

Способ приготовления

Нарезать перец полосками и положить плотно в банки со специями.

Нарезанные перцы. Фото: ratne.rayon.in.ua

Маринад доводим до кипения, чтобы все специи растворились и заливаем им перецы.

Перцы в банках. Фото: ratne.rayon.in.ua

Литровую банку стерилизуем 30 минут, закатываем и переворачиваем.

Заготовка из перцев. Фото: ratne.rayon.in.ua

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