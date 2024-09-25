Аджика з яблуками на зиму від шеф-кухаря Клопотенка — покроковий рецепт заготівлі

Рецепт аджики з яблуками на зиму від шеф-кухаря Клопотенка
Аджика з яблуками на зиму — це яскраве поєднання гостроти та солодкості. Наслідуючи рецепт від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка, ви легко створите ароматну заготівлю, яка ідеально доповнить зимові страви та порадує всіх своїм оригінальним смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться (на 7 л аджики):
- 5 кг томатів;
- 1 кг яблук сорту Антонівка (або інших кисло-солодких);
- 1 кг моркви;
- 1 кг солодкого перцю;
- 5 гострих перців;
- 300 г часнику;
- 2 склянки цукру;
- 1 склянка оцту;
- 3 ст. л. солі.
Спосіб приготування
Ретельно вимийте 5 кг томатів, по 1 кг яблук, моркви та солодкого перцю. Наріжте великими шматками, щоб було зручно викладати в м'ясорубку.
Перекрутіть всі овочі та фрукти через м'ясорубку та викладіть у велику каструлю. Варіть аджику на невеликому вогні протягом 1 години 40 хвилин, періодично помішуючи.
Тим часом помийте 5 гострих перців, розріжте вздовж та видаліть насіння. Очистьте від лушпиння 300 г часнику. Перекрутіть перець із часником через м'ясорубку.
Коли аджика провариться необхідну кількість часу, додайте в каструлю часник із перцем. Всипте 2 склянки цукру та 3 ст. л. солі. Варіть під закритою кришкою ще 40 хвилин.
Наприкінці влийте 1 склянку оцту і ретельно перемішайте. Тут можливі варіанти — оцет підійде як звичайний, так і яблучний. Розлийте аджику в стерилізовані банки, закрутіть кришками і дайте охолонути. Потім зберігайте у прохолодному місці.
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Ще ми публікували рецепти інших аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною та яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати її для приготування борщу.
Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.
А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу та рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.
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