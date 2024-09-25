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Рецепт аджики з яблуками на зиму від шеф-кухаря Клопотенка

25 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Аджика з яблуками на зиму від шеф-кухаря Клопотенка — покроковий рецепт заготівлі
Аджика з яблуками. Фото: klopotenko.com
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Аджика з яблуками на зиму — це яскраве поєднання гостроти та солодкості. Наслідуючи рецепт від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка, ви легко створите ароматну заготівлю, яка ідеально доповнить зимові страви та порадує всіх своїм оригінальним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться (на 7 л аджики):

  • 5 кг томатів;
  • 1 кг яблук сорту Антонівка (або інших кисло-солодких);
  • 1 кг моркви;
  • 1 кг солодкого перцю;
  • 5 гострих перців;
  • 300 г часнику;
  • 2 склянки цукру;
  • 1 склянка оцту;
  • 3 ст. л. солі.

Спосіб приготування

Ретельно вимийте 5 кг томатів, по 1 кг яблук, моркви та солодкого перцю. Наріжте великими шматками, щоб було зручно викладати в м'ясорубку.

рецепт аджики на зиму від Клопотенка
Помідори та перець. Фото: klopotenko.com

Перекрутіть всі овочі та фрукти через м'ясорубку та викладіть у велику каструлю. Варіть аджику на невеликому вогні протягом 1 години 40 хвилин, періодично помішуючи.

простий рецепт аджики на зиму від Клопотенка
Перець та помідори. Фото: klopotenko.com

Тим часом помийте 5 гострих перців, розріжте вздовж та видаліть насіння. Очистьте від лушпиння 300 г часнику. Перекрутіть перець із часником через м'ясорубку.

рецепт аджики з яблуками на зиму від Клопотенка
Приготування аджики. Фото: klopotenko.com

Коли аджика провариться необхідну кількість часу, додайте в каструлю часник із перцем. Всипте 2 склянки цукру та 3 ст. л. солі. Варіть під закритою кришкою ще 40 хвилин.

рецепт гострої аджики з яблуками на зиму від Клопотенка
Готова аджика. Фото: klopotenko.com

Наприкінці влийте 1 склянку оцту і ретельно перемішайте. Тут можливі варіанти — оцет підійде як звичайний, так і яблучний. Розлийте аджику в стерилізовані банки, закрутіть кришками і дайте охолонути. Потім зберігайте у прохолодному місці.

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак як аджика, всі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною та яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати її для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу та рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.

Євген Клопотенко лайфхаки рецепти аджика шеф-кухар заготівля на зиму

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