Аджика с яблоками на зиму от шеф-повара Клопотенко — пошаговый рецепт заготовки

Аджика с яблоками. Фото: klopotenko.com

Аджика с яблоками на зиму — это яркое сочетание остроты и сладости. Следуя рецепту от известного шеф-повара Евгения Клопотенко, вы легко создадите ароматную заготовку, которая идеально дополнит зимние блюда и порадует всех своим оригинальным вкусом

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится (на 7 л аджики):

5 кг томатов;

1 кг яблок сорта Антоновка (или других кисло-сладких);

1 кг моркови;

1 кг сладкого перца;

5 острых перцев;

300 г чеснока;

2 стакана сахара;

1 стакан уксуса;

3 ст. л. соли.

Способ приготовления

Тщательно вымойте 5 кг томатов, по 1 кг яблок, моркови и сладкого перца. Нарежьте большими кусками, чтобы удобно было выкладывать в мясорубку.

Помидоры и перец. Фото: klopotenko.com

Перекрутите все овощи и фрукты через мясорубку и выложите в большую кастрюлю. Варите аджику на небольшом огне в течение 1 часа 40 минут, периодически помешивая.

Перец и помидоры. Фото: klopotenko.com

Тем временем помойте 5 острых перцев, разрежьте вдоль и удалите семена. Очистите от шелухи 300 г чеснока. Перекрутите перец с чесноком через мясорубку.

Приготовление аджики. Фото: klopotenko.com

Когда аджика проварится нужное количество времени, добавьте в кастрюлю чеснок с перцем. Всыпьте 2 стакана сахара и 3 ст. л. соли. Варите под закрытой крышкой еще 40 минут.

Готовая аджика. Фото: klopotenko.com

В конце влейте 1 стакан уксуса и тщательно перемешайте. Здесь возможны варианты — уксус подойдет как обычный, так и яблочный. Разлейте аджику в стерилизованные банки, закрутите крышками и дайте остыть. Затем храните в прохладном месте.

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