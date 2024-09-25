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Рецепт аджики с яблоками на зиму от шеф-повара Клопотенко

25 сентября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Аджика с яблоками на зиму от шеф-повара Клопотенко — пошаговый рецепт заготовки
Аджика с яблоками. Фото: klopotenko.com
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Аджика с яблоками на зиму — это яркое сочетание остроты и сладости. Следуя рецепту от известного шеф-повара Евгения Клопотенко, вы легко создадите ароматную заготовку, которая идеально дополнит зимние блюда и порадует всех своим оригинальным вкусом

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko

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Вам понадобится (на 7 л аджики): 

  • 5 кг томатов;
  • 1 кг яблок сорта Антоновка (или других кисло-сладких);
  • 1 кг моркови;
  • 1 кг сладкого перца;
  • 5 острых перцев;
  • 300 г чеснока;
  • 2 стакана сахара;
  • 1 стакан уксуса;
  • 3 ст. л. соли.

Способ приготовления 

Тщательно вымойте 5 кг томатов, по 1 кг яблок, моркови и сладкого перца. Нарежьте большими кусками, чтобы удобно было выкладывать в мясорубку.

рецепт аджики на зиму от Клопотенко
Помидоры и перец. Фото: klopotenko.com

Перекрутите все овощи и фрукты через мясорубку и выложите в большую кастрюлю. Варите аджику на небольшом огне в течение 1 часа 40 минут, периодически помешивая.

простой рецепт аджики на зиму от Клопотенко
Перец и помидоры. Фото: klopotenko.com

Тем временем помойте 5 острых перцев, разрежьте вдоль и удалите семена. Очистите от шелухи 300 г чеснока. Перекрутите перец с чесноком через мясорубку.

рецепт аджики с яблоками на зиму от Клопотенко
Приготовление аджики. Фото: klopotenko.com

Когда аджика проварится нужное количество времени, добавьте в кастрюлю чеснок с перцем. Всыпьте 2 стакана сахара и 3 ст. л. соли. Варите под закрытой крышкой еще 40 минут.

рецепт острой аджики с яблоками на зиму от Клопотенко
Готовая аджика. Фото: klopotenko.com

В конце влейте 1 стакан уксуса и тщательно перемешайте. Здесь возможны варианты — уксус подойдет как обычный, так и яблочный. Разлейте аджику в стерилизованные банки, закрутите крышками и дайте остыть. Затем храните в прохладном месте.

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу — как аджика, все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджик. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не чувствуется. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

Евгений Клопотенко лайфхаки рецепты аджика шеф-повар заготовка на зиму

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