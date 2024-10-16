Рецепт "Ангельського пирога" з ягодами — покрокове приготування

Рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає
Якщо шукаєте ніжний та смачний десерт, то "Ангельський пиріг" з ягодами — саме те, що вам потрібно. Легкий, як хмара, цей пиріг стане улюбленим частуванням для всієї родини і не набридає ніколи.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця 3 шт;
- сіль;
- 180 г цукру;
- 8 г ванілін;
- 120 мл кефір;
- 120 мл олія;
- 280 г борошно;
- 1 ст. л. розпушувач.
Для начинки:
- 300 г вершковий сир;
- 3 ст. л. цукрова пудра;
- 1 яйце;
- заморожена вишня.
Спосіб приготування
Яйця змішати з сіллю за допомогою міксера, поступово додавати цукор, продовжуючи збивати. Потім додати ванілін, кефір, олію і замішати все міксером.
Наприкінці додати борошно і розпушувач, замішати до однорідного тіста за допомогою міксера.
До вершкового сиру додати цукор і яйце, перемішати до однорідної консистенції. Перекласти сирну масу в кондитерський мішок.
У форму, застелену пергаментом, викласти тісто, намалювати на ньому сіточку з сирної маси за допомогою кондитерського мішка. Додати вишні. Випікати в розігрітій до 180 ºС духовці до готовності.
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