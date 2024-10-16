Рецепт "Ангельського пирога" з ягодами — покрокове приготування

Пиріг з ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо шукаєте ніжний та смачний десерт, то "Ангельський пиріг" з ягодами — саме те, що вам потрібно. Легкий, як хмара, цей пиріг стане улюбленим частуванням для всієї родини і не набридає ніколи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця 3 шт;

сіль;

180 г цукру;

8 г ванілін;

120 мл кефір;

120 мл олія;

280 г борошно;

1 ст. л. розпушувач.

Для начинки:

300 г вершковий сир;

3 ст. л. цукрова пудра;

1 яйце;

заморожена вишня.

Спосіб приготування

Яйця змішати з сіллю за допомогою міксера, поступово додавати цукор, продовжуючи збивати. Потім додати ванілін, кефір, олію і замішати все міксером.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Наприкінці додати борошно і розпушувач, замішати до однорідного тіста за допомогою міксера.

Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

До вершкового сиру додати цукор і яйце, перемішати до однорідної консистенції. Перекласти сирну масу в кондитерський мішок.

Пиріг з ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

У форму, застелену пергаментом, викласти тісто, намалювати на ньому сіточку з сирної маси за допомогою кондитерського мішка. Додати вишні. Випікати в розігрітій до 180 ºС духовці до готовності.

Пиріг з ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

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