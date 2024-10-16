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Рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає

16 жовтня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт "Ангельського пирога" з ягодами — покрокове приготування
Пиріг з ягодами. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо шукаєте ніжний та смачний десерт, то "Ангельський пиріг" з ягодами — саме те, що вам потрібно. Легкий, як хмара, цей пиріг стане улюбленим частуванням для всієї родини і не набридає ніколи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйця 3 шт;
  • сіль;
  • 180 г цукру;
  • 8 г ванілін;
  • 120 мл кефір;
  • 120 мл олія;
  • 280 г борошно;
  • 1 ст. л. розпушувач. 

Для начинки: 

  • 300 г вершковий сир;
  • 3 ст. л. цукрова пудра;
  • 1 яйце;
  • заморожена вишня. 

Спосіб приготування 

Яйця змішати з сіллю за допомогою міксера, поступово додавати цукор, продовжуючи збивати. Потім додати ванілін, кефір, олію і замішати все міксером.

рецепт пирога з ягодами
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Наприкінці додати борошно і розпушувач, замішати до однорідного тіста за допомогою міксера.

простий рецепт пирога з ягодами
Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

До вершкового сиру додати цукор і яйце, перемішати до однорідної консистенції. Перекласти сирну масу в кондитерський мішок.

рецепт смачного пирога з ягодами
Пиріг з ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

У форму, застелену пергаментом, викласти тісто, намалювати на ньому сіточку з сирної маси за допомогою кондитерського мішка. Додати вишні. Випікати в розігрітій до 180 ºС духовці до готовності.

простий рецепт смачного пирога з ягодами
Пиріг з ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

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