Рецепт "Ангельского пирога" с ягодами – пошаговое приготовление

Рецепт "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает
Если ищете нежный и вкусный десерт, то "Ангельский пирог" с ягодами — именно то, что вам нужно. Легкий, как облако, этот пирог станет любимым угощением для всей семьи и не надоедает никогда.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца 3 шт;
- соль;
- 180 г сахара;
- 8 г ванилин;
- 120 мл кефира;
- 120 мл масло;
- 280 г мука;
- 1 ст. л. разрыхлитель.
Для начинки:
- 300 г сливочный творог;
- 3 ст. л. сахарная пудра;
- 1 яйцо;
- замороженная вишня.
Способ приготовления
Смешать яйца с солью с помощью миксера, постепенно добавлять сахар, продолжая взбивать. Затем добавить ванилин, кефир, растительное масло и замешать все миксером.
В конце добавить муку и разрыхлитель, замешать в однородное тесто с помощью миксера.
К сливочному творогу добавить сахар и яйцо, перемешать до однородной консистенции. Переложить творожную массу в кондитерский мешок.
В форму, застеленную пергаментом, выложить тесто, нарисовать на нем сеточку из творожной массы с помощью кондитерского мешка. Добавить вишни. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке до готовности.
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