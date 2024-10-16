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Рецепт "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает

16 октября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт "Ангельского пирога" с ягодами – пошаговое приготовление
Пирог с ягодами. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если ищете нежный и вкусный десерт, то "Ангельский пирог" с ягодами — именно то, что вам нужно. Легкий, как облако, этот пирог станет любимым угощением для всей семьи и не надоедает никогда.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца 3 шт;
  • соль;
  • 180 г сахара;
  • 8 г ванилин;
  • 120 мл кефира;
  • 120 мл масло;
  • 280 г мука;
  • 1 ст. л. разрыхлитель.

Для начинки:

  • 300 г сливочный творог;
  • 3 ст. л. сахарная пудра;
  • 1 яйцо;
  • замороженная вишня.

Способ приготовления

Смешать яйца с солью с помощью миксера, постепенно добавлять сахар, продолжая взбивать. Затем добавить ванилин, кефир, растительное масло и замешать все миксером.

рецепт пирога с ягодами
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В конце добавить муку и разрыхлитель, замешать в однородное тесто с помощью миксера.

простой рецепт пирога с ягодами
Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

К сливочному творогу добавить сахар и яйцо, перемешать до однородной консистенции. Переложить творожную массу в кондитерский мешок.

рецепт вкусного пирога с ягодами
Пирог с ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

В форму, застеленную пергаментом, выложить тесто, нарисовать на нем сеточку из творожной массы с помощью кондитерского мешка. Добавить вишни. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке до готовности.

простой рецепт вкусного пирога с ягодами
Пирог с ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

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