Рецепт "Ангельского пирога" с ягодами – пошаговое приготовление

Пирог с ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

Если ищете нежный и вкусный десерт, то "Ангельский пирог" с ягодами — именно то, что вам нужно. Легкий, как облако, этот пирог станет любимым угощением для всей семьи и не надоедает никогда.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца 3 шт;

соль;

180 г сахара;

8 г ванилин;

120 мл кефира;

120 мл масло;

280 г мука;

1 ст. л. разрыхлитель.

Для начинки:

300 г сливочный творог;

3 ст. л. сахарная пудра;

1 яйцо;

замороженная вишня.

Способ приготовления

Смешать яйца с солью с помощью миксера, постепенно добавлять сахар, продолжая взбивать. Затем добавить ванилин, кефир, растительное масло и замешать все миксером.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В конце добавить муку и разрыхлитель, замешать в однородное тесто с помощью миксера.

Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

К сливочному творогу добавить сахар и яйцо, перемешать до однородной консистенции. Переложить творожную массу в кондитерский мешок.

Пирог с ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

В форму, застеленную пергаментом, выложить тесто, нарисовать на нем сеточку из творожной массы с помощью кондитерского мешка. Добавить вишни. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке до готовности.

Пирог с ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

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