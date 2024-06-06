Смачні фінські пиріжки, які готуються без дріжджів — швидкий рецепт

Рецепт ароматних фінських плюшок до сніданку — без використання дріжджів
Дуже смачні, ніжні та повітряні булочки до чаю. Ці булочки з сирного тіста готуються дуже швидко, але при цьому тісто виходить м'яке, як пух без використання дріжджів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сир 5% 200 г;
- яйце 1 шт;
- розпушувач 5 г;
- олія без запаху 50 г;
- цукор 50 г;
- сіль 1 щіпка;
- борошно 170-180 г + трохи для розкочування тіста;
- ванільний цукор 5 г.
Заварний крем:
- молоко 250 г;
- яйце 1 шт;
- крохмаль кукурудзяний 25 г;
- цукор 40 г;
- ванільний цукор 5 г;
- вершкове масло|мастило| 10-20 г;
- родзинки 40-50 р.
Для змащування булочок:
- 1 жовток + 1 ч. л. молока.
Спосіб приготування
Яйце змішати з цукром, ванільним цукром та кукурудзяним крохмалем, додати молоко. Заварити крем на помірному вогні, постійно помішуючи. Проварити 1 хвилину після закипання. Дати охолонути.
До сиру додати яйце, олію, цукор, ванільний цукор, сіль, перемішати.
Борошно перемішати з розпушувачем, додати борошно, замісити м'яке, повітряне тісто.
Тісто розкотити в прямокутник, зверху змащуємо охолодженим заварним кремом, не доходячи до краю і посипаємо родзинками.
Згортаємо в рулет, поділяємо на 8 рівних частин.
Викладаємо булочки на пергамент на відстані одне від одного, тому що вони ще збільшаться при випіканні.
Змішуємо жовток із молоком і змащуємо булочки. Випікаємо в заздалегідь розігрітій до 180 ºС духовці на 20-25 хвилин.
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