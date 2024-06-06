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Рецепт ароматних фінських плюшок до сніданку — без використання дріжджів

6 червня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні фінські пиріжки, які готуються без дріжджів — швидкий рецепт
Випічка до сніданку. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачні, ніжні та повітряні булочки до чаю. Ці булочки з сирного тіста готуються дуже швидко, але при цьому тісто виходить м'яке, як пух без використання дріжджів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • сир 5% 200 г;
  • яйце 1 шт;
  • розпушувач 5 г;
  • олія без запаху 50 г;
  • цукор 50 г;
  • сіль 1 щіпка;
  • борошно 170-180 г + трохи для розкочування тіста;
  • ванільний цукор 5 г.

Заварний крем:

  • молоко 250 г;
  • яйце 1 шт;
  • крохмаль кукурудзяний 25 г;
  • цукор 40 г;
  • ванільний цукор 5 г;
  • вершкове масло|мастило| 10-20 г;
  • родзинки 40-50 р.

Для змащування булочок:

  • 1 жовток + 1 ч. л. молока.

Спосіб приготування

Яйце змішати з цукром, ванільним цукром та кукурудзяним крохмалем, додати молоко. Заварити крем на помірному вогні, постійно помішуючи. Проварити 1 хвилину після закипання. Дати охолонути.

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Молоко та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До сиру додати яйце, олію, цукор, ванільний цукор, сіль, перемішати.

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Вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Борошно перемішати з розпушувачем, додати борошно, замісити м'яке, повітряне тісто.

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Борошно та сода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто розкотити в прямокутник, зверху змащуємо охолодженим заварним кремом, не доходячи до краю і посипаємо родзинками.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Згортаємо в рулет, поділяємо на 8 рівних частин.

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Приготування булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо булочки на пергамент на відстані одне від одного, тому що вони ще збільшаться при випіканні.

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Приготування булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішуємо жовток із молоком і змащуємо булочки. Випікаємо в заздалегідь розігрітій до 180 ºС духовці на 20-25 хвилин.

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Булки з сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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