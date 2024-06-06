Смачні фінські пиріжки, які готуються без дріжджів — швидкий рецепт

Випічка до сніданку. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачні, ніжні та повітряні булочки до чаю. Ці булочки з сирного тіста готуються дуже швидко, але при цьому тісто виходить м'яке, як пух без використання дріжджів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

сир 5% 200 г;

яйце 1 шт;

розпушувач 5 г;

олія без запаху 50 г;

цукор 50 г;

сіль 1 щіпка;

борошно 170-180 г + трохи для розкочування тіста;

ванільний цукор 5 г.

Заварний крем:

молоко 250 г;

яйце 1 шт;

крохмаль кукурудзяний 25 г;

цукор 40 г;

ванільний цукор 5 г;

вершкове масло|мастило| 10-20 г;

родзинки 40-50 р.

Для змащування булочок:

1 жовток + 1 ч. л. молока.

Спосіб приготування

Яйце змішати з цукром, ванільним цукром та кукурудзяним крохмалем, додати молоко. Заварити крем на помірному вогні, постійно помішуючи. Проварити 1 хвилину після закипання. Дати охолонути.

Молоко та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До сиру додати яйце, олію, цукор, ванільний цукор, сіль, перемішати.

Вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Борошно перемішати з розпушувачем, додати борошно, замісити м'яке, повітряне тісто.

Борошно та сода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто розкотити в прямокутник, зверху змащуємо охолодженим заварним кремом, не доходячи до краю і посипаємо родзинками.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Згортаємо в рулет, поділяємо на 8 рівних частин.

Приготування булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо булочки на пергамент на відстані одне від одного, тому що вони ще збільшаться при випіканні.

Приготування булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішуємо жовток із молоком і змащуємо булочки. Випікаємо в заздалегідь розігрітій до 180 ºС духовці на 20-25 хвилин.

Булки з сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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