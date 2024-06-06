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Рецепт ароматных финских плюшек к завтраку — без использования дрожжей

6 июня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные финские пирожки, которые готовятся без дрожжей — быстрый рецепт
Выпечка к завтраку. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусные, нежные и воздушные булочки к чаю. Эти булочки из творожного теста готовятся очень быстро, но при этом тесто получается мягкое как пух без использования дрожжей. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится:

  • творог 5% 200 г;
  • яйцо 1 шт;
  • разрыхлитель 5 г;
  • растительное масло без запаха 50 г;
  • сахар 50 г;
  • соль 1 щепотка;
  • мука 170-180 г + немного для раскатки теста;
  • ванильный сахар 5 г.

Заварной крем: 

  • молоко 250 г;
  • яйцо 1 шт;
  • крахмал кукурузный 25 г;
  • сахар 40 г;
  • ванильный сахар 5 г;
  • сливочное масло 10-20 г;
  • изюм 40-50 г. 

Для смазывания булочек:

  • 1 желток + 1 ч.л. молока. 

Способ приготовления 

Яйцо смешать с сахаром, ванильным сахаром и кукурузным крахмалом, добавить молоко. Заварить крем на умеренном огне, постоянно помешивая. Проварить 1 минуту после закипания. Дать остыть.

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Молоко и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К творогу добавить яйцо, растительное масло, сахар, ванильный сахар, соль, перемешать.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Муку перемешать с разрыхлителем, добавить муку частями, замесить мягкое, воздушное тесто.

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Мука и сода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто раскатать в прямоугольник, сверху смазываем остывшим заварным кремом, не доходя до края и посыпаем изюмом.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сворачиваем в рулет, разделяем на 8 равных частей. 

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Приготовление булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем булочки на пергамент на расстоянии друг от друга, так как они еще увеличатся при выпечке.

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Приготовление булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешиваем желток с молоком и смазываем булочки. Выпекаем в заранее разогретой до 180 ºС духовке на 20-25 минут. 

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Булки с творогом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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