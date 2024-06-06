Вкусные финские пирожки, которые готовятся без дрожжей — быстрый рецепт

Рецепт ароматных финских плюшек к завтраку — без использования дрожжей
Очень вкусные, нежные и воздушные булочки к чаю. Эти булочки из творожного теста готовятся очень быстро, но при этом тесто получается мягкое как пух без использования дрожжей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог 5% 200 г;
- яйцо 1 шт;
- разрыхлитель 5 г;
- растительное масло без запаха 50 г;
- сахар 50 г;
- соль 1 щепотка;
- мука 170-180 г + немного для раскатки теста;
- ванильный сахар 5 г.
Заварной крем:
- молоко 250 г;
- яйцо 1 шт;
- крахмал кукурузный 25 г;
- сахар 40 г;
- ванильный сахар 5 г;
- сливочное масло 10-20 г;
- изюм 40-50 г.
Для смазывания булочек:
- 1 желток + 1 ч.л. молока.
Способ приготовления
Яйцо смешать с сахаром, ванильным сахаром и кукурузным крахмалом, добавить молоко. Заварить крем на умеренном огне, постоянно помешивая. Проварить 1 минуту после закипания. Дать остыть.
К творогу добавить яйцо, растительное масло, сахар, ванильный сахар, соль, перемешать.
Муку перемешать с разрыхлителем, добавить муку частями, замесить мягкое, воздушное тесто.
Тесто раскатать в прямоугольник, сверху смазываем остывшим заварным кремом, не доходя до края и посыпаем изюмом.
Сворачиваем в рулет, разделяем на 8 равных частей.
Выкладываем булочки на пергамент на расстоянии друг от друга, так как они еще увеличатся при выпечке.
Смешиваем желток с молоком и смазываем булочки. Выпекаем в заранее разогретой до 180 ºС духовке на 20-25 минут.
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