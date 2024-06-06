Вкусные финские пирожки, которые готовятся без дрожжей — быстрый рецепт

Выпечка к завтраку. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусные, нежные и воздушные булочки к чаю. Эти булочки из творожного теста готовятся очень быстро, но при этом тесто получается мягкое как пух без использования дрожжей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог 5% 200 г;

яйцо 1 шт;

разрыхлитель 5 г;

растительное масло без запаха 50 г;

сахар 50 г;

соль 1 щепотка;

мука 170-180 г + немного для раскатки теста;

ванильный сахар 5 г.

Заварной крем:

молоко 250 г;

яйцо 1 шт;

крахмал кукурузный 25 г;

сахар 40 г;

ванильный сахар 5 г;

сливочное масло 10-20 г;

изюм 40-50 г.

Для смазывания булочек:

1 желток + 1 ч.л. молока.

Способ приготовления

Яйцо смешать с сахаром, ванильным сахаром и кукурузным крахмалом, добавить молоко. Заварить крем на умеренном огне, постоянно помешивая. Проварить 1 минуту после закипания. Дать остыть.

Молоко и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К творогу добавить яйцо, растительное масло, сахар, ванильный сахар, соль, перемешать.

Сливочное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Муку перемешать с разрыхлителем, добавить муку частями, замесить мягкое, воздушное тесто.

Мука и сода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто раскатать в прямоугольник, сверху смазываем остывшим заварным кремом, не доходя до края и посыпаем изюмом.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сворачиваем в рулет, разделяем на 8 равных частей.

Приготовление булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем булочки на пергамент на расстоянии друг от друга, так как они еще увеличатся при выпечке.

Приготовление булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешиваем желток с молоком и смазываем булочки. Выпекаем в заранее разогретой до 180 ºС духовке на 20-25 минут.

Булки с творогом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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