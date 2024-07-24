Дуже смачні мариновані кабачки на зиму — покроковий рецепт приготування

Рецепт ароматних маринованих кабачків, перед якими ніхто не встоїть
Мариновані кабачки — простий та корисний салат на кожен день. Пікантна та ароматна закуска з кабачків підійде до будь-якої страви. Особливо смачно подавати з відвареною картоплею.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кабачки 500 г;
- сіль 0,5 ч. л;
- мед чи цукор 0,5 ст.л;
- оцет 1 ст.
- петрушка невеликий пучок;
- часник 1-2 зубчики;
- олія 2 ст.л;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Нарізати кабачки тонкими кільцями. Посолити та залишити на 5-10 хвилин. Дрібно нарізати петрушку.
Подрібнити часник. Змішати мед або цукор, часник, чорний мелений перець, оцет та олію.
Злити рідину з кабачків. Додати маринад та петрушку. Перемішати, поставити в холодильник маринуватися щонайменше на 20-30 хвилин.
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