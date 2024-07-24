Дуже смачні мариновані кабачки на зиму — покроковий рецепт приготування

Мариновані кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мариновані кабачки — простий та корисний салат на кожен день. Пікантна та ароматна закуска з кабачків підійде до будь-якої страви. Особливо смачно подавати з відвареною картоплею.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

кабачки 500 г;

сіль 0,5 ч. л;

мед чи цукор 0,5 ст.л;

оцет 1 ст.

петрушка невеликий пучок;

часник 1-2 зубчики;

олія 2 ст.л;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Нарізати кабачки тонкими кільцями. Посолити та залишити на 5-10 хвилин. Дрібно нарізати петрушку.

Нарізані кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити часник. Змішати мед або цукор, часник, чорний мелений перець, оцет та олію.

Маринад для кабачків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Злити рідину з кабачків. Додати маринад та петрушку. Перемішати, поставити в холодильник маринуватися щонайменше на 20-30 хвилин.

Мариновані кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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