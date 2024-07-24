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Рецепт ароматних маринованих кабачків, перед якими ніхто не встоїть

24 липня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Дуже смачні мариновані кабачки на зиму — покроковий рецепт приготування
Мариновані кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Мариновані кабачки — простий та корисний салат на кожен день. Пікантна та ароматна закуска з кабачків підійде до будь-якої страви. Особливо смачно подавати з відвареною картоплею.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • кабачки 500 г;
  • сіль 0,5 ч. л;
  • мед чи цукор 0,5 ст.л;
  • оцет 1 ст.
  • петрушка невеликий пучок;
  • часник 1-2 зубчики;
  • олія 2 ст.л;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Нарізати кабачки тонкими кільцями. Посолити та залишити на 5-10 хвилин. Дрібно нарізати петрушку.

мариновані кабачки швидкий рецепт
Нарізані кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити часник. Змішати мед або цукор, часник, чорний мелений перець, оцет та олію.

заправка для маринованих кабачків
Маринад для кабачків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Злити рідину з кабачків. Додати маринад та петрушку. Перемішати, поставити в холодильник маринуватися щонайменше на 20-30 хвилин.

Як приготувати мариновані кабачки?
Мариновані кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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