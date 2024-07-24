Очень вкусные маринованные кабачки на зиму — пошаговый рецепт приготовления

Маринованные кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Маринованные кабачки — простой и полезный салат на каждый день. Пикантная и ароматная закуска из кабачков подойдет к любому блюду. Особенно вкусно подавать с отварным картофелем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

кабачки 500 г;

соль 0,5 ч.л;

мед или сахар 0,5 ст.л;

уксус 1 ст.л;

петрушка небольшой пучок;

чеснок 1-2 зубчика;

растительное масло 2 ст.л;

черный молотый перец.

Способ приготовления

Нарезать кабачки тонкими колечками. Посолить и оставить на 5-10 минут. Мелко нарезать петрушку.

Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить чеснок. Смешать мед или сахар, чеснок, черный молотый перец, уксус и растительное масло.

Маринад для кабачков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Слить жидкость из кабачков. Добавить маринад и петрушку. Перемешать, поставить в холодильник мариноваться минимум на 20-30 минут.

Маринованные кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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