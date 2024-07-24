Очень вкусные маринованные кабачки на зиму — пошаговый рецепт приготовления

Рецепт ароматных маринованных кабачков, перед которыми никто не устоит
Маринованные кабачки — простой и полезный салат на каждый день. Пикантная и ароматная закуска из кабачков подойдет к любому блюду. Особенно вкусно подавать с отварным картофелем.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- кабачки 500 г;
- соль 0,5 ч.л;
- мед или сахар 0,5 ст.л;
- уксус 1 ст.л;
- петрушка небольшой пучок;
- чеснок 1-2 зубчика;
- растительное масло 2 ст.л;
- черный молотый перец.
Способ приготовления
Нарезать кабачки тонкими колечками. Посолить и оставить на 5-10 минут. Мелко нарезать петрушку.
Измельчить чеснок. Смешать мед или сахар, чеснок, черный молотый перец, уксус и растительное масло.
Слить жидкость из кабачков. Добавить маринад и петрушку. Перемешать, поставить в холодильник мариноваться минимум на 20-30 минут.
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