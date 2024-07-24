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Рецепт ароматных маринованных кабачков, перед которыми никто не устоит

24 июля 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Очень вкусные маринованные кабачки на зиму — пошаговый рецепт приготовления
Маринованные кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Маринованные кабачки — простой и полезный салат на каждый день. Пикантная и ароматная закуска из кабачков подойдет к любому блюду. Особенно вкусно подавать с отварным картофелем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • кабачки 500 г;
  • соль 0,5 ч.л;
  • мед или сахар 0,5 ст.л;
  • уксус 1 ст.л;
  • петрушка небольшой пучок;
  • чеснок 1-2 зубчика;
  • растительное масло 2 ст.л;
  • черный молотый перец. 

Способ приготовления 

Нарезать кабачки тонкими колечками. Посолить и оставить на 5-10 минут. Мелко нарезать петрушку.

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Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить чеснок. Смешать мед или сахар, чеснок, черный молотый перец, уксус и растительное масло.

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Маринад для кабачков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Слить жидкость из кабачков. Добавить маринад и петрушку. Перемешать, поставить в холодильник мариноваться минимум на 20-30 минут.

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Маринованные кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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