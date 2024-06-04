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Рецепт ароматного грузинського квасолевого супу Шешамаді

4 червня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний грузинський квасоляний суп Шешамаді – швидкий рецепт
Суп із квасолею. Фото: YouTube @vgosti-k-tane
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Наваристий, правильний та смачний грузинський квасоляний суп. Дуже ситний та дієтичний одночасно. Готується швидко, підійде для посту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прошу до столу.

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Вам знадобиться:

  • цибуля 1 шт (100 г);
  • картопля 200 г;
  • часник 2 шт.;
  • квасоля червона консервована 400 г (1 банк);
  • олія вершкове 15-20 г;
  • олія соняшникова 1 ст.л;
  • томатна паста 1,5-2 ст.
  • вода 400мл;
  • сіль 1 ч.л;
  • перець мелений 1/4 ч.л;
  • хмелі-сунелі 1/2 ч.л;
  • перець червоний 1/2 ч. л;
  • кінза 10-15 р.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно очистити картоплю та цибулю.

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Інгредієнти для рецептів. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

На олії обсмажити цибулю.

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

Додати трохи води та квасолю разом з рідиною.

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Цибуля та квасоля. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

Потім додати картоплю, варити 5-7 хвилин.

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Приготування супу. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

Додати томатну пасту, сіль, хмелі-сунелі, чорний та червоний перець. Наприкінці додати подрібнений часник та кінзу.

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Приготування супу. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

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рецепти
квасоля
суп
лайфхаки
грузинська кухня

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