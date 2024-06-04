Смачний грузинський квасоляний суп Шешамаді – швидкий рецепт

Рецепт ароматного грузинського квасолевого супу Шешамаді
Наваристий, правильний та смачний грузинський квасоляний суп. Дуже ситний та дієтичний одночасно. Готується швидко, підійде для посту.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прошу до столу.
Вам знадобиться:
- цибуля 1 шт (100 г);
- картопля 200 г;
- часник 2 шт.;
- квасоля червона консервована 400 г (1 банк);
- олія вершкове 15-20 г;
- олія соняшникова 1 ст.л;
- томатна паста 1,5-2 ст.
- вода 400мл;
- сіль 1 ч.л;
- перець мелений 1/4 ч.л;
- хмелі-сунелі 1/2 ч.л;
- перець червоний 1/2 ч. л;
- кінза 10-15 р.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно очистити картоплю та цибулю.
На олії обсмажити цибулю.
Додати трохи води та квасолю разом з рідиною.
Потім додати картоплю, варити 5-7 хвилин.
Додати томатну пасту, сіль, хмелі-сунелі, чорний та червоний перець. Наприкінці додати подрібнений часник та кінзу.
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