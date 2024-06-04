Смачний грузинський квасоляний суп Шешамаді – швидкий рецепт

Суп із квасолею. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

Наваристий, правильний та смачний грузинський квасоляний суп. Дуже ситний та дієтичний одночасно. Готується швидко, підійде для посту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прошу до столу.

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Вам знадобиться:

цибуля 1 шт (100 г);

картопля 200 г;

часник 2 шт.;

квасоля червона консервована 400 г (1 банк);

олія вершкове 15-20 г;

олія соняшникова 1 ст.л;

томатна паста 1,5-2 ст.

вода 400мл;

сіль 1 ч.л;

перець мелений 1/4 ч.л;

хмелі-сунелі 1/2 ч.л;

перець червоний 1/2 ч. л;

кінза 10-15 р.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно очистити картоплю та цибулю.

Інгредієнти для рецептів. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

На олії обсмажити цибулю.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

Додати трохи води та квасолю разом з рідиною.

Цибуля та квасоля. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

Потім додати картоплю, варити 5-7 хвилин.

Приготування супу. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

Додати томатну пасту, сіль, хмелі-сунелі, чорний та червоний перець. Наприкінці додати подрібнений часник та кінзу.

Приготування супу. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

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