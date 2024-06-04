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Рецепт ароматного грузинского фасолевого супа Шешамади

4 июня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный грузинский фасолевый суп Шешамади — быстрый рецепт
Суп с фасолью. Фото: YouTube @vgosti-k-tane
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Наваристый, правильный и вкусный грузинский фасолевый суп. Очень сытный и диетический одновременно. Готовится быстро, подойдет для поста.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Прошу к столу

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Вам понадобится: 

  • лук 1 шт (100 г);
  • картофель 200 г;
  • чеснок 2 шт;
  • фасоль красная консервированная 400 г (1 банка);
  • масло сливочное 15-20 г;
  • масло подсолнечное 1 ст.л;
  • томатная паста 1,5-2 ст.л;
  • вода 400 мл;
  • соль 1 ч.л;
  • перец молотый 1/4 ч.л;
  • хмели-сунели 1/2 ч.л;
  • перец красный 1/2 ч.л;
  • кинза 10-15 г. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо очистить картофель и лук. 

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Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

На растительном масле обжарить лук. 

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Жареный лук. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

Добавить немного воды и фасоль вместе жидкостью. 

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Лук и фасоль. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

Затем добавить картофель, варить 5-7 минут. 

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Приготовление супа. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

Добавить томатную пасту, соль, хмели-сунели, черный и красный перец. В конце добавить измельченный чеснок и кинзу. 

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Приготовление супа. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

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рецепты
фасоль
суп
лайфхаки
грузинская кухня

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