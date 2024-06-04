Вкусный грузинский фасолевый суп Шешамади — быстрый рецепт

Рецепт ароматного грузинского фасолевого супа Шешамади
Наваристый, правильный и вкусный грузинский фасолевый суп. Очень сытный и диетический одновременно. Готовится быстро, подойдет для поста.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Прошу к столу.
Вам понадобится:
- лук 1 шт (100 г);
- картофель 200 г;
- чеснок 2 шт;
- фасоль красная консервированная 400 г (1 банка);
- масло сливочное 15-20 г;
- масло подсолнечное 1 ст.л;
- томатная паста 1,5-2 ст.л;
- вода 400 мл;
- соль 1 ч.л;
- перец молотый 1/4 ч.л;
- хмели-сунели 1/2 ч.л;
- перец красный 1/2 ч.л;
- кинза 10-15 г.
Способ приготовления
Сначала необходимо очистить картофель и лук.
На растительном масле обжарить лук.
Добавить немного воды и фасоль вместе жидкостью.
Затем добавить картофель, варить 5-7 минут.
Добавить томатную пасту, соль, хмели-сунели, черный и красный перец. В конце добавить измельченный чеснок и кинзу.
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