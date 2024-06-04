Вкусный грузинский фасолевый суп Шешамади — быстрый рецепт

Суп с фасолью. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

Наваристый, правильный и вкусный грузинский фасолевый суп. Очень сытный и диетический одновременно. Готовится быстро, подойдет для поста.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Прошу к столу.

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Вам понадобится:

лук 1 шт (100 г);

картофель 200 г;

чеснок 2 шт;

фасоль красная консервированная 400 г (1 банка);

масло сливочное 15-20 г;

масло подсолнечное 1 ст.л;

томатная паста 1,5-2 ст.л;

вода 400 мл;

соль 1 ч.л;

перец молотый 1/4 ч.л;

хмели-сунели 1/2 ч.л;

перец красный 1/2 ч.л;

кинза 10-15 г.

Способ приготовления

Сначала необходимо очистить картофель и лук.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

На растительном масле обжарить лук.

Жареный лук. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

Добавить немного воды и фасоль вместе жидкостью.

Лук и фасоль. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

Затем добавить картофель, варить 5-7 минут.

Приготовление супа. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

Добавить томатную пасту, соль, хмели-сунели, черный и красный перец. В конце добавить измельченный чеснок и кинзу.

Приготовление супа. Фото: YouTube @vgosti-k-tane

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