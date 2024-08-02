Рецепт ароматного освіжаючого безалкогольного мохіто — покрокове приготування

Безалкогольні мохіто. Фото: Freepik

Ароматний та освіжаючий безалкогольний мохіто — ідеальний напій для спекотних днів. Дізнайтеся, як легко приготувати цей освіжаючий коктейль вдома, щоб насолоджуватися його неповторним смаком у будь-який час.

Новини.LIVE розкажуть про простий рецепт приготування безалкогольного мохіто.

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Вам знадобиться:

1 лайм;

10-12 свіжих листочків м'яти;

2 ч. л. цукру (можна коричневого);

250 мл води або спрайту;

лід;

додаткові прикраси: часточки лайма, м'ятні гілочки.

Спосіб приготування

Розріжте лайм на половинки. Одну половинку наріжте на невеликі шматочки, іншу залиште для соку. Помістіть шматочки лайма у склянку. Додайте цукор та кілька листочків м'яти. Використовуйте мадлер або дерев'яну ложку, щоб ретельно розчавити лайм та м'яту. Це допоможе розчинити цукор та змішати смаки.

Мохіто з м'ятою. Фото: Freepik

Вижміть сік із іншої половинки лайма у склянку. Це додасть додатковий цитрусовий аромат вашому мохіто. Заповніть склянку льодом. Лід не тільки охолодить напій, але й допоможе зберегти його свіжим та освіжаючим. Долийте склянку спрайтом. Якщо використовуєте газовану воду, мохіто матиме класичний освіжаючий смак, а спрайт додасть трохи солодкості.

Добре розмішайте напій. Прикрасьте мохіто додатковими листочками м'яти та часточками лайма. Подайте напій із трубочкою, щоб зручно було насолоджуватися освіжаючим смаком.

Лайм та м'ята. Фото: Freepik

Якщо хочете зробити мохіто менш солодким, можна зменшити кількість цукру або використовувати замінник цукру.

Для різноманітності можна додати трохи фруктового соку, наприклад, ананасового або малинового, для нового смакового відтінку. Якщо м'ята дуже велике листя, їх можна нарізати на менші частини, щоб краще вивільнявся аромат.

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