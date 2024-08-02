Рецепт ароматного освежающего безалкогольного мохито — пошаговое приготовление

Безалкогольный мохито. Фото: Freepik

Ароматный и освежающий безалкогольный мохито — идеальный напиток для жарких дней. Узнайте, как легко приготовить этот освежающий коктейль дома, чтобы наслаждаться его неповторимым вкусом в любое время.

Новини.LIVE расскажут про простой рецепт приготовления безалкогольного мохито.

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Вам понадобится:

1 лайм;

10-12 свежих листочков мяты;

2 ч. л. сахара (можно коричневого);

250 мл воды или спрайта;

лед;

дополнительные украшения: дольки лайма, мятные веточки.

Способ приготовления

Разрежьте лайм на половинки. Одну половинку нарежьте на небольшие кусочки, а другую оставьте для сока. Поместите кусочки лайма в стакан. Добавьте сахар и несколько листочков мяты. Используйте мадлер или деревянную ложку, чтобы тщательно раздавить лайм и мяту. Это поможет растворить сахар и смешать вкусы.

Мохито с мятой. Фото: Freepik

Выжмите сок из другой половинки лайма в стакан. Это придаст дополнительный цитрусовый аромат вашему мохито. Заполните стакан льдом. Лед не только охладит напиток, но и поможет сохранить его свежим и освежающим. Долейте стакан спрайтом. Если используете газированную воду, мохито будет иметь классический освежающий вкус, а спрайт придаст немного сладости.

Хорошо размешайте напиток. Украсьте мохито дополнительными листочками мяты и дольками лайма. Подайте напиток с трубочкой, чтобы удобно было наслаждаться освежающим вкусом.

Лайм и мята. Фото: Freepik

Если хотите сделать мохито менее сладким, можно снизить количество сахара или использовать заменитель сахара.

Для разнообразия можно добавить немного фруктового сока, например ананасового или малинового, для нового вкусового оттенка. Если мята очень большие листья, их можно нарезать на меньшие части, чтобы лучше высвобождался аромат.

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