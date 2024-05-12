Як приготувати плов зі свинини на кострі — покроковий рецепт

Плов в казані. Фото: Freepik

Розпочався сезон відпочинку на свіжому повітрі. Пропонуємо вам простий рецепт приготування плову зі свинини в казані на вогні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі "БІЛЯ ВАТРИ".

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Вам знадобиться:

1 кг м'яса (свинини);

900г рису (перед приготуванням його обов'язково потрібно промити);

4-5 цибулин середнього розміру;

3-4 морквини середнього розміру;

3 головки часнику;

1 червоний перець;

спеції (приправа до плову, сіль, чорний мелений перець), все за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно порізати свинини на шматочки.

Шматок свинини. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

В казані обсмажити свинину до золотистості, потім додати цибулю.

Свинина та цибуля. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

До свинини з цибулею додати моркву. Протушкувати все разом та додати трохи води.

Додавання моркви. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

Додати спеціїї, сіль, гострий перець та часник. Потім викласти рівним шаром рис.

Додавання рису. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

Рис залити водою на кілька сантиметрів. Накрити кришкою та готувтаи, поки рідина не випарується.

Рис в казані. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

Перемішати плов та залишити під кришкою ще на 10-15 хвилин.

Готовий плов. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

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