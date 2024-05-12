Як приготувати плов зі свинини на кострі — покроковий рецепт

Рецепт ароматного плову зі свинини в казані на вогні
Розпочався сезон відпочинку на свіжому повітрі. Пропонуємо вам простий рецепт приготування плову зі свинини в казані на вогні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі "БІЛЯ ВАТРИ".
Вам знадобиться:
- 1 кг м'яса (свинини);
- 900г рису (перед приготуванням його обов'язково потрібно промити);
- 4-5 цибулин середнього розміру;
- 3-4 морквини середнього розміру;
- 3 головки часнику;
- 1 червоний перець;
- спеції (приправа до плову, сіль, чорний мелений перець), все за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно порізати свинини на шматочки.
В казані обсмажити свинину до золотистості, потім додати цибулю.
До свинини з цибулею додати моркву. Протушкувати все разом та додати трохи води.
Додати спеціїї, сіль, гострий перець та часник. Потім викласти рівним шаром рис.
Рис залити водою на кілька сантиметрів. Накрити кришкою та готувтаи, поки рідина не випарується.
Перемішати плов та залишити під кришкою ще на 10-15 хвилин.
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