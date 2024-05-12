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Рецепт ароматного плову зі свинини в казані на вогні

12 травня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати плов зі свинини на кострі — покроковий рецепт
Плов в казані. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Розпочався сезон відпочинку на свіжому повітрі. Пропонуємо вам простий рецепт приготування плову зі свинини в казані на вогні. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі "БІЛЯ ВАТРИ".

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг м'яса (свинини);
  • 900г рису (перед приготуванням його обов'язково потрібно промити);
  • 4-5 цибулин середнього розміру;
  • 3-4 морквини середнього розміру;
  • 3 головки часнику;
  • 1 червоний перець;
  • спеції (приправа до плову, сіль, чорний мелений перець), все за смаком.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно порізати свинини на шматочки. 

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Шматок свинини. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

В казані обсмажити свинину до золотистості, потім додати цибулю. 

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Свинина та цибуля. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

До свинини з цибулею додати моркву. Протушкувати все разом та додати трохи води. 

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Додавання моркви. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

Додати спеціїї, сіль, гострий перець та часник. Потім викласти рівним шаром рис. 

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Додавання рису. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

Рис залити водою на кілька сантиметрів. Накрити кришкою та готувтаи, поки рідина не випарується. 

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Рис в казані. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

Перемішати плов та залишити під кришкою ще на 10-15 хвилин. 

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Готовий плов. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

Раніше ми писали, які дрова найкраще підходять для приготування шашлику.

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