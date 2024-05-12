Как приготовить плов из свинины на кострице – пошаговый рецепт

Рецепт ароматного плова из свинины в котле на огне
Начался сезон отдыха на открытом воздухе. Предлагаем вам простой рецепт приготовления плова из свинины в котле на огне.
Рецепт опубликовали на YouTube канале "БІЛЯ ВАТРИ".
Вам понадобится:
- 1 кг мяса (свинины);
- 900г риса (перед приготовлением его обязательно нужно промыть);
- 4-5 луковиц среднего размера;
- 3-4 морковки среднего размера;
- 3 головки чеснока;
- 1 красный перец;
- специи (приправа к плову, соль, черный молотый перец), все по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно порезать свинину на кусочки.
В котле обжарить свинину до золотистости, затем добавить лук.
К свинине с луком добавить морковь. Протушить все вместе и добавить немного воды.
Добавить специи, соль, острый перец и чеснок. Затем выложить ровным слоем рис.
Рис залить водой на несколько сантиметров. Накрыть крышкой и готовить, пока жидкость не испарится.
Перемешайте плов и оставьте под крышкой еще на 10-15 минут.
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