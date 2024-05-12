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Рецепт ароматного плова из свинины в котле на огне

12 мая 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить плов из свинины на кострице – пошаговый рецепт
Плов в котле. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Начался сезон отдыха на открытом воздухе. Предлагаем вам простой рецепт приготовления плова из свинины в котле на огне.

Рецепт опубликовали на YouTube канале "БІЛЯ ВАТРИ".

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Вам понадобится:

  • 1 кг мяса (свинины);
  • 900г риса (перед приготовлением его обязательно нужно промыть);
  • 4-5 луковиц среднего размера;
  • 3-4 морковки среднего размера;
  • 3 головки чеснока;
  • 1 красный перец;
  • специи (приправа к плову, соль, черный молотый перец), все по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно порезать свинину на кусочки.

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Кусок свинины. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

В котле обжарить свинину до золотистости, затем добавить лук.

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Свинина и лук. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

К свинине с луком добавить морковь. Протушить все вместе и добавить немного воды.

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Добавление моркови. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

Добавить специи, соль, острый перец и чеснок. Затем выложить ровным слоем рис.

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Добавление риса. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

Рис залить водой на несколько сантиметров. Накрыть крышкой и готовить, пока жидкость не испарится.

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Рис в котле. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

Перемешайте плов и оставьте под крышкой еще на 10-15 минут.

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Готовый плов. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

Раньше мы писали, какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.

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костер
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огонь

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