Как приготовить плов из свинины на кострице – пошаговый рецепт

Плов в котле. Фото: Freepik

Начался сезон отдыха на открытом воздухе. Предлагаем вам простой рецепт приготовления плова из свинины в котле на огне.

Рецепт опубликовали на YouTube канале "БІЛЯ ВАТРИ".

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Вам понадобится:

1 кг мяса (свинины);

900г риса (перед приготовлением его обязательно нужно промыть);

4-5 луковиц среднего размера;

3-4 морковки среднего размера;

3 головки чеснока;

1 красный перец;

специи (приправа к плову, соль, черный молотый перец), все по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно порезать свинину на кусочки.

Кусок свинины. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

В котле обжарить свинину до золотистости, затем добавить лук.

Свинина и лук. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

К свинине с луком добавить морковь. Протушить все вместе и добавить немного воды.

Добавление моркови. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

Добавить специи, соль, острый перец и чеснок. Затем выложить ровным слоем рис.

Добавление риса. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

Рис залить водой на несколько сантиметров. Накрыть крышкой и готовить, пока жидкость не испарится.

Рис в котле. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

Перемешайте плов и оставьте под крышкой еще на 10-15 минут.

Готовый плов. Фото: YouTube @BILYA_VATRY

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