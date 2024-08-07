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Рецепт баклажанів на зиму, які виходять як шашлик

7 серпня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Баклажани на зиму, як шашлик — покроковий рецепт
Баклажани у банку. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей рецепт баклажанів на зиму здивує вас своїм смаком, що нагадує справжній шашлик. Маринад та спеції надають овочам насичений аромат та соковитість, роблячи їх ідеальним доповненням до будь-якої страви. Спробуйте приготувати баклажани за цим рецептом і вони стануть вашим улюбленим зимовим делікатесом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Татьяна огородница.

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Вам знадобиться:

  • баклажани очищені від шкірки 3 кг;
  • олія для смаження 200 мл;
  • цибуля ріпчаста 300 г;
  • часник 1 головка;
  • приправи для шашлику 10-15 г;
  • перець чорний горошком 10 шт.;
  • лавровий лист 1-3 шт. (залежно від розміру);
  • сіль 1,5 ст. (30 г);
  • цукор 2 ст. (35 г);
  • оцет 9% 70 мл;
  • вода 150мл.

Спосіб приготування

Три кг баклажанів необхідно очистити від шкірки та нарізати на платівки. Баклажани замочити на 20 хвилин у підсоленій воді, на 3 літри води додати 1 столову ложку солі. Забрати зайву рідину і обсмажити на сковороді до золотої скоринки.

рецепт баклажанів, як шашлик
Смажені баклажани. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Для маринаду до 150 мл води додати 1,5 столової ложки солі, 2 столові ложки цукру, перець горошком і лавровий лист. Наприкінці додати 70 мл 9% оцту.

рецепт баклажанів на зиму
Маринад для баклажанів. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

До баклажанів додати нарізану цибулю, нарізану часник. Додати приправу для шашлику. Залити маринадом. Залишити під гнітом на 12 годин.

баклажани з цибулею на зиму рецепт
Баклажани з цибулею. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Складаємо салат із баклажанами в банки. Далі потрібно все простерилізувати.

салат із баклажнів на зиму
Баклажани у банку. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Час стерилізації заготівлі багато в чому залежить від ступеня обсмажування баклажанів. Якщо баклажани після обсмажування вийшли твердими, стерилізувати їх потрібно довше.

баклажани на зиму та цибулею на зиму
Стерилізація банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Раніше ми писали про сучасний рецепт із Карпат баклажанів на зиму. Ідеальна пікантна закуска баклажанна на звичайний або святковий стіл.

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В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

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