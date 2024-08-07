Баклажани на зиму, як шашлик — покроковий рецепт

Рецепт баклажанів на зиму, які виходять як шашлик
Цей рецепт баклажанів на зиму здивує вас своїм смаком, що нагадує справжній шашлик. Маринад та спеції надають овочам насичений аромат та соковитість, роблячи їх ідеальним доповненням до будь-якої страви. Спробуйте приготувати баклажани за цим рецептом і вони стануть вашим улюбленим зимовим делікатесом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Татьяна огородница.
Вам знадобиться:
- баклажани очищені від шкірки 3 кг;
- олія для смаження 200 мл;
- цибуля ріпчаста 300 г;
- часник 1 головка;
- приправи для шашлику 10-15 г;
- перець чорний горошком 10 шт.;
- лавровий лист 1-3 шт. (залежно від розміру);
- сіль 1,5 ст. (30 г);
- цукор 2 ст. (35 г);
- оцет 9% 70 мл;
- вода 150мл.
Спосіб приготування
Три кг баклажанів необхідно очистити від шкірки та нарізати на платівки. Баклажани замочити на 20 хвилин у підсоленій воді, на 3 літри води додати 1 столову ложку солі. Забрати зайву рідину і обсмажити на сковороді до золотої скоринки.
Для маринаду до 150 мл води додати 1,5 столової ложки солі, 2 столові ложки цукру, перець горошком і лавровий лист. Наприкінці додати 70 мл 9% оцту.
До баклажанів додати нарізану цибулю, нарізану часник. Додати приправу для шашлику. Залити маринадом. Залишити під гнітом на 12 годин.
Складаємо салат із баклажанами в банки. Далі потрібно все простерилізувати.
Час стерилізації заготівлі багато в чому залежить від ступеня обсмажування баклажанів. Якщо баклажани після обсмажування вийшли твердими, стерилізувати їх потрібно довше.
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