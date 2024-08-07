Баклажани на зиму, як шашлик — покроковий рецепт

Баклажани у банку. Фото: Freepik

Цей рецепт баклажанів на зиму здивує вас своїм смаком, що нагадує справжній шашлик. Маринад та спеції надають овочам насичений аромат та соковитість, роблячи їх ідеальним доповненням до будь-якої страви. Спробуйте приготувати баклажани за цим рецептом і вони стануть вашим улюбленим зимовим делікатесом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Татьяна огородница.

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Вам знадобиться:

баклажани очищені від шкірки 3 кг;

олія для смаження 200 мл;

цибуля ріпчаста 300 г;

часник 1 головка;

приправи для шашлику 10-15 г;

перець чорний горошком 10 шт.;

лавровий лист 1-3 шт. (залежно від розміру);

сіль 1,5 ст. (30 г);

цукор 2 ст. (35 г);

оцет 9% 70 мл;

вода 150мл.

Спосіб приготування

Три кг баклажанів необхідно очистити від шкірки та нарізати на платівки. Баклажани замочити на 20 хвилин у підсоленій воді, на 3 літри води додати 1 столову ложку солі. Забрати зайву рідину і обсмажити на сковороді до золотої скоринки.

Смажені баклажани. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Для маринаду до 150 мл води додати 1,5 столової ложки солі, 2 столові ложки цукру, перець горошком і лавровий лист. Наприкінці додати 70 мл 9% оцту.

Маринад для баклажанів. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

До баклажанів додати нарізану цибулю, нарізану часник. Додати приправу для шашлику. Залити маринадом. Залишити під гнітом на 12 годин.

Баклажани з цибулею. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Складаємо салат із баклажанами в банки. Далі потрібно все простерилізувати.

Баклажани у банку. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Час стерилізації заготівлі багато в чому залежить від ступеня обсмажування баклажанів. Якщо баклажани після обсмажування вийшли твердими, стерилізувати їх потрібно довше.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

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