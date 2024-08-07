Баклажаны на зиму, как шашлык — пошаговый рецепт

Рецепт баклажанов на зиму, которые получаются, как шашлык
Этот рецепт баклажанов на зиму удивит вас своим вкусом, напоминающим настоящий шашлык. Маринад и специи придают овощам насыщенный аромат и сочность, делая их идеальным дополнением к любому блюду. Попробуйте приготовить баклажаны по этому рецепту, и они станут вашим любимым зимним деликатесом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна огородница.
Вам понадобится:
- баклажаны очищенные от кожицы 3 кг;
- масло для жарки 200 мл;
- лук репчатый 300 г;
- чеснок 1 головка;
- приправа для шашлыка 10-15 г;
- перец черный горошком 10 шт;
- лавровый лист 1-3 шт. (в зависимости от размера);
- соль 1,5 ст.л. (30 г);
- сахар 2 ст.л. (35 г);
- уксус 9% 70 мл;
- вода 150 мл.
Способ приготовления
Три кг баклажанов необходимо очистить от кожицы и нарезать на пластинки. Баклажаны замочить на 20 минут в подсоленной воде, на 3 литра воды добавить 1 столовую ложку соли. Убрать лишнюю жидкость и Обжарить на сковороде до золотой корочки.
Для маринада в 150 мл воды добавить 1,5 столовой ложки соли, 2 столовые ложки сахара, перец горошком и лавровый лист. В конце добавить 70 мл 9% уксуса.
К баклажанам добавить нарезанный лук, нарезанный чеснок. Добавить приправу для шашлыка. Залить маринадом. Оставить под гнетом на 12 часов.
Складываем салат с баклажанами в банки. Далее необходимо все простерилизовать.
Время стерилизации заготовки во многом зависит от степени обжаривания баклажанов. Если баклажаны после обжаривания получились твердыми, то стерилизовать их нужно дольше.
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