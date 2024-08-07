Баклажаны на зиму, как шашлык — пошаговый рецепт

Баклажаны в банке. Фото: Freepik

Этот рецепт баклажанов на зиму удивит вас своим вкусом, напоминающим настоящий шашлык. Маринад и специи придают овощам насыщенный аромат и сочность, делая их идеальным дополнением к любому блюду. Попробуйте приготовить баклажаны по этому рецепту, и они станут вашим любимым зимним деликатесом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна огородница.

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Вам понадобится:

баклажаны очищенные от кожицы 3 кг;

масло для жарки 200 мл;

лук репчатый 300 г;

чеснок 1 головка;

приправа для шашлыка 10-15 г;

перец черный горошком 10 шт;

лавровый лист 1-3 шт. (в зависимости от размера);

соль 1,5 ст.л. (30 г);

сахар 2 ст.л. (35 г);

уксус 9% 70 мл;

вода 150 мл.

Способ приготовления

Три кг баклажанов необходимо очистить от кожицы и нарезать на пластинки. Баклажаны замочить на 20 минут в подсоленной воде, на 3 литра воды добавить 1 столовую ложку соли. Убрать лишнюю жидкость и Обжарить на сковороде до золотой корочки.

Жаренные баклажаны. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Для маринада в 150 мл воды добавить 1,5 столовой ложки соли, 2 столовые ложки сахара, перец горошком и лавровый лист. В конце добавить 70 мл 9% уксуса.

Маринад для баклажанов. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

К баклажанам добавить нарезанный лук, нарезанный чеснок. Добавить приправу для шашлыка. Залить маринадом. Оставить под гнетом на 12 часов.

Баклажаны с луком. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Складываем салат с баклажанами в банки. Далее необходимо все простерилизовать.

Баклажаны в банке. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Время стерилизации заготовки во многом зависит от степени обжаривания баклажанов. Если баклажаны после обжаривания получились твердыми, то стерилизовать их нужно дольше.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

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