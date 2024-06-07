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Рецепт бананових оладків на сніданок, які полюблять, як дорослі, так і діти

7 червня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні бананові оладки на сніданок — покроковий рецепт з фото та відео
Бананові оладки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Бананові оладки можна їсти зі сметаною, варенням, джемом, шоколадною чи арахісовою пастою, з джемом і просто без нічого. Вони дуже смачні, а готувати цю страву дуже-дуже просто. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 1 яйце;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 2 столові ложки цукру;
  • 250 мл. кефіру кімнатної температури;
  • 200 г. борошна;
  • 5 г. розпушувача для тіста;
  • 2 банана;
  • олія для обсмаження бананових оладків. 

Спосіб приготування 

Поєднайте яйце, ванільний цукор та звичайний цукор. Додайте кефір, перемішайте, поступово вводьте борошно та перемішуйте все разом.

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Яйце та банани. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Тісто для бананових оладків має вийти не дуже рідке, та не дуже густе. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього. додайте до тіста 5 г. розпушувача, перемішайте його та дайте тісту постояти 10 хвилин.

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Приготування оладок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Поки тісто відпочиває очистіть банани, та наріжте їх кільцями.  Розігрійте пательню, та додайте олію. Вмокайте кожне кільце банану в тісто з обох сторін та викладайте для обсмаження.

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Приготування оладок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Обсмажувати бананові оладки на середньому вогні приблизно по 1 хвилині з кожної сторони. Якщо ваші оладки не встигатимуть просмажитися, то просто понизьте вогонь до меншого. 

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