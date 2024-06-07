Смачні бананові оладки на сніданок — покроковий рецепт з фото та відео

Бананові оладки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Бананові оладки можна їсти зі сметаною, варенням, джемом, шоколадною чи арахісовою пастою, з джемом і просто без нічого. Вони дуже смачні, а готувати цю страву дуже-дуже просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

1 яйце;

1 пакетик ванільного цукру;

2 столові ложки цукру;

250 мл. кефіру кімнатної температури;

200 г. борошна;

5 г. розпушувача для тіста;

2 банана;

олія для обсмаження бананових оладків.

Спосіб приготування

Поєднайте яйце, ванільний цукор та звичайний цукор. Додайте кефір, перемішайте, поступово вводьте борошно та перемішуйте все разом.

Яйце та банани. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Тісто для бананових оладків має вийти не дуже рідке, та не дуже густе.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього. додайте до тіста 5 г. розпушувача, перемішайте його та дайте тісту постояти 10 хвилин.

Приготування оладок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Поки тісто відпочиває очистіть банани, та наріжте їх кільцями. Розігрійте пательню, та додайте олію. Вмокайте кожне кільце банану в тісто з обох сторін та викладайте для обсмаження.

Приготування оладок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Обсмажувати бананові оладки на середньому вогні приблизно по 1 хвилині з кожної сторони. Якщо ваші оладки не встигатимуть просмажитися, то просто понизьте вогонь до меншого.

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