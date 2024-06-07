Вкусные банановые оладьи на завтрак – пошаговый рецепт с фото и видео

Рецепт банановых оладий на завтрак, которые любят и взрослые, и дети
Банановые оладьи можно есть со сметаной, вареньем, джемом, шоколадной или арахисовой пастой, с джемом и просто без ничего. Они очень вкусные, а готовить это блюдо очень-очень просто.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 1 яйцо;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 2 столовые ложки сахара;
- 250 мл. кефира комнатной температуры;
- 200 г. муки;
- 5 г. разрыхлителя для теста;
- 2 банана;
- масло для обжарки банановых оладий.
Способ приготовления
Соедините яйцо, ванильный сахар и обычный сахар. Добавьте кефир, перемешайте, постепенно вводите муку и все перемешивайте вместе.
Тесто для банановых оладий должно получиться не очень редкое и не очень густое.
После этого. добавьте в тесто 5 г разрыхлителя, перемешайте его и дайте тесту постоять 10 минут.
Пока тесто отдыхает, очистите бананы и нарежьте их кольцами. Разогрейте сковороду и добавьте масло. Мокайже каждое кольцо банана в тесто с обеих сторон и выкладывайте для обжарки.
Обжаривать банановые оладьи на среднем огне примерно по 1 минуте с каждой стороны. Если ваши оладьи не будут успевать прожариться, то просто уменьшите огонь до меньшего.
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