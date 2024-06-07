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Рецепт банановых оладий на завтрак, которые любят и взрослые, и дети

7 июня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные банановые оладьи на завтрак – пошаговый рецепт с фото и видео
Банановые оладьи. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Банановые оладьи можно есть со сметаной, вареньем, джемом, шоколадной или арахисовой пастой, с джемом и просто без ничего. Они очень вкусные, а готовить это блюдо очень-очень просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 1 яйцо;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 250 мл. кефира комнатной температуры;
  • 200 г. муки;
  • 5 г. разрыхлителя для теста;
  • 2 банана;
  • масло для обжарки банановых оладий.

Способ приготовления

Соедините яйцо, ванильный сахар и обычный сахар. Добавьте кефир, перемешайте, постепенно вводите муку и все перемешивайте вместе.

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Яйцо и бананы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Тесто для банановых оладий должно получиться не очень редкое и не очень густое.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого. добавьте в тесто 5 г разрыхлителя, перемешайте его и дайте тесту постоять 10 минут.

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Приготовление оладий. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Пока тесто отдыхает, очистите бананы и нарежьте их кольцами. Разогрейте сковороду и добавьте масло. Мокайже каждое кольцо банана в тесто с обеих сторон и выкладывайте для обжарки.

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Приготовление оладий. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Обжаривать банановые оладьи на среднем огне примерно по 1 минуте с каждой стороны. Если ваши оладьи не будут успевать прожариться, то просто уменьшите огонь до меньшего.

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