Вкусные банановые оладьи на завтрак – пошаговый рецепт с фото и видео

Банановые оладьи. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Банановые оладьи можно есть со сметаной, вареньем, джемом, шоколадной или арахисовой пастой, с джемом и просто без ничего. Они очень вкусные, а готовить это блюдо очень-очень просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Читайте также:

Вам понадобится:

1 яйцо;

1 пакетик ванильного сахара;

2 столовые ложки сахара;

250 мл. кефира комнатной температуры;

200 г. муки;

5 г. разрыхлителя для теста;

2 банана;

масло для обжарки банановых оладий.

Способ приготовления

Соедините яйцо, ванильный сахар и обычный сахар. Добавьте кефир, перемешайте, постепенно вводите муку и все перемешивайте вместе.

Яйцо и бананы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Тесто для банановых оладий должно получиться не очень редкое и не очень густое.

Приготовление теста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого. добавьте в тесто 5 г разрыхлителя, перемешайте его и дайте тесту постоять 10 минут.

Приготовление оладий. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Пока тесто отдыхает, очистите бананы и нарежьте их кольцами. Разогрейте сковороду и добавьте масло. Мокайже каждое кольцо банана в тесто с обеих сторон и выкладывайте для обжарки.

Приготовление оладий. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Обжаривать банановые оладьи на среднем огне примерно по 1 минуте с каждой стороны. Если ваши оладьи не будут успевать прожариться, то просто уменьшите огонь до меньшего.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.