Як приготувати бездріжджові пиріжки швидко та просто — фото та відео рецепт.

Смажені пиріжки. Фото: YouTube @navkus2848

Пиріжки за цим рецептом сподобаються всім, особливо тим, хто полюбляє багато начинки і хрумку скоринку зовні. Вам не знадобиться ні дріжджів, ні яєць, ні навіть кефіру. А начинку можете робити будь-яку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.

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Вам знадобиться:

200 мл. теплого будь- якого розсолу;

1 ст. л. цукру;

3-4 ст. л. рослинної олії;

1 ч. л. соди;

400 г. борошна (тісто повинно бути м'яке);

будь- яка начинка;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Розсіл процідити та підігріти, щоб був теплий. Додати соду і ретельно перемішати.

Розсіл та сода. Фото: YouTube @navkus2848

Додати цукор і теж добре перемішати, щоб розчинився цукор. Влити олію, перемішати і поступово додавати борошно.

Приготування тіста. Фото: YouTube @navkus2848

Замішуємо спочатку лопаткою, а потім руками. Тісто виходить м'яке, не липке. Кладемо його в пакет на 10 хвилин.

Приготування пиріжків. Фото: YouTube @navkus2848

Після того, як тісто постояло ділимо його на 2 частини. Кожну ділимо на 5 шматочків.

Приготування пиріжків. Фото: YouTube @navkus2848

Шматочки формуємо в шарики і розкачуємо кожен. Краще їх прикрити плівкою, щоб не підсихати, бо потім складно зліплювати краї пиріжка. На кожну заготівлю викладаємо начинку і заліплюємо краї. На пательню наливаємо олію і розігріваємо її.

Приготування пиріжків. Фото: YouTube @navkus2848

Кладемо пиріжки швом донизу і смажимо на середньому вогні, декілька разів перевертаючи. Викладаємо на серветки і потім подаємо до столу.

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