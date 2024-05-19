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Рецепт бездріжджових пиріжків з незвичайним інгредієнтом — хрумкі ззовні та багато начинки всередині

19 травня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати бездріжджові пиріжки швидко та просто — фото та відео рецепт.
Смажені пиріжки. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пиріжки за цим рецептом сподобаються всім, особливо тим, хто полюбляє багато начинки і хрумку скоринку зовні. Вам не знадобиться ні дріжджів, ні яєць, ні навіть кефіру. А начинку можете робити будь-яку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus

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Вам знадобиться: 

  • 200 мл. теплого будь- якого розсолу;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 3-4 ст. л. рослинної олії;
  • 1 ч. л. соди;
  • 400 г. борошна (тісто повинно бути м'яке);
  • будь- яка начинка;
  • олія для смаження. 

Спосіб приготування 

Розсіл процідити та підігріти, щоб був теплий. Додати соду і ретельно перемішати.

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Розсіл та сода. Фото: YouTube @navkus2848

Додати цукор і теж добре перемішати, щоб розчинився цукор. Влити олію, перемішати і поступово додавати борошно.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @navkus2848

Замішуємо спочатку лопаткою, а потім руками. Тісто виходить м'яке, не липке. Кладемо його в пакет на 10 хвилин.

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Приготування пиріжків. Фото: YouTube @navkus2848

Після того, як тісто постояло ділимо його на 2 частини. Кожну ділимо на 5 шматочків.

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Приготування пиріжків. Фото: YouTube @navkus2848

Шматочки формуємо в шарики і розкачуємо кожен. Краще їх прикрити плівкою, щоб не підсихати, бо потім складно зліплювати краї пиріжка.  На кожну заготівлю викладаємо начинку і заліплюємо краї. На пательню наливаємо олію і розігріваємо її.

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Приготування пиріжків. Фото: YouTube @navkus2848

Кладемо пиріжки швом донизу і смажимо на середньому вогні, декілька разів перевертаючи. Викладаємо на серветки і потім подаємо до столу.

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