Як приготувати бездріжджові пиріжки швидко та просто — фото та відео рецепт.

Рецепт бездріжджових пиріжків з незвичайним інгредієнтом — хрумкі ззовні та багато начинки всередині
Пиріжки за цим рецептом сподобаються всім, особливо тим, хто полюбляє багато начинки і хрумку скоринку зовні. Вам не знадобиться ні дріжджів, ні яєць, ні навіть кефіру. А начинку можете робити будь-яку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.
Вам знадобиться:
- 200 мл. теплого будь- якого розсолу;
- 1 ст. л. цукру;
- 3-4 ст. л. рослинної олії;
- 1 ч. л. соди;
- 400 г. борошна (тісто повинно бути м'яке);
- будь- яка начинка;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Розсіл процідити та підігріти, щоб був теплий. Додати соду і ретельно перемішати.
Додати цукор і теж добре перемішати, щоб розчинився цукор. Влити олію, перемішати і поступово додавати борошно.
Замішуємо спочатку лопаткою, а потім руками. Тісто виходить м'яке, не липке. Кладемо його в пакет на 10 хвилин.
Після того, як тісто постояло ділимо його на 2 частини. Кожну ділимо на 5 шматочків.
Шматочки формуємо в шарики і розкачуємо кожен. Краще їх прикрити плівкою, щоб не підсихати, бо потім складно зліплювати краї пиріжка. На кожну заготівлю викладаємо начинку і заліплюємо краї. На пательню наливаємо олію і розігріваємо її.
Кладемо пиріжки швом донизу і смажимо на середньому вогні, декілька разів перевертаючи. Викладаємо на серветки і потім подаємо до столу.
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