Как приготовить бездрожжевые пирожки быстро и просто – фото и видео рецепт.

Рецепт бездрожжевых пирожков с необычным ингредиентом — хрустящие извне и много начинки внутри
Пирожки по этому рецепту понравятся всем, особенно тем, кто любит много начинки и хрустящую корочку снаружи. Вам не понадобится ни дрожжей, ни яиц, ни даже кефира. А начинку можете делать любую.
Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.
Вам понадобится:
- 200 мл. теплого любого рассола;
- 1 ст. л. сахара;
- 3-4 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л. соды;
- 400 г муки (тесто должно быть мягкое);
- любая начинка;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Рассол процедить и подогреть, чтобы был теплым. Добавить соду и тщательно перемешать.
Добавить сахар и тоже хорошо перемешать, чтобы растворился сахар. Влить масло, перемешать и постепенно добавлять муку.
Смешиваем сначала лопаткой, а затем руками. Тесто получается мягкое, не липкое. Кладем его в пакет на 10 минут.
После того, как тесто постояло, делим его на 2 части. Каждую делим на 5 кусочков.
Кусочки формируем в шарики и раскатываем каждый. Лучше их прикрыть пленкой, чтобы не подсыхали, поскольку потом сложно слеплять края пирожка. На каждую заготовку выкладываем начинку и залепляем края. На сковороду наливаем растительное масло и разогреваем его.
Кладем пирожки швом вниз и жарим на среднем огне, несколько раз переворачивая. Выкладываем на салфетки и затем подаем к столу.
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