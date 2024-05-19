Как приготовить бездрожжевые пирожки быстро и просто – фото и видео рецепт.

Жареные пирожки. Фото: YouTube @navkus2848

Пирожки по этому рецепту понравятся всем, особенно тем, кто любит много начинки и хрустящую корочку снаружи. Вам не понадобится ни дрожжей, ни яиц, ни даже кефира. А начинку можете делать любую.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

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Вам понадобится:

200 мл. теплого любого рассола;

1 ст. л. сахара;

3-4 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. соды;

400 г муки (тесто должно быть мягкое);

любая начинка;

масло для жарки.

Способ приготовления

Рассол процедить и подогреть, чтобы был теплым. Добавить соду и тщательно перемешать.

Рассол и сода. Фото: YouTube @navkus2848

Добавить сахар и тоже хорошо перемешать, чтобы растворился сахар. Влить масло, перемешать и постепенно добавлять муку.

Приготовление теста. Фото: YouTube @navkus2848

Смешиваем сначала лопаткой, а затем руками. Тесто получается мягкое, не липкое. Кладем его в пакет на 10 минут.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @navkus2848

После того, как тесто постояло, делим его на 2 части. Каждую делим на 5 кусочков.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @navkus2848

Кусочки формируем в шарики и раскатываем каждый. Лучше их прикрыть пленкой, чтобы не подсыхали, поскольку потом сложно слеплять края пирожка. На каждую заготовку выкладываем начинку и залепляем края. На сковороду наливаем растительное масло и разогреваем его.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @navkus2848

Кладем пирожки швом вниз и жарим на среднем огне, несколько раз переворачивая. Выкладываем на салфетки и затем подаем к столу.

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