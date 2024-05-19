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Рецепт бездрожжевых пирожков с необычным ингредиентом — хрустящие извне и много начинки внутри

19 мая 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить бездрожжевые пирожки быстро и просто – фото и видео рецепт.
Жареные пирожки. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Пирожки по этому рецепту понравятся всем, особенно тем, кто любит много начинки и хрустящую корочку снаружи. Вам не понадобится ни дрожжей, ни яиц, ни даже кефира. А начинку можете делать любую.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

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Вам понадобится:

  • 200 мл. теплого любого рассола;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 3-4 ст. л. растительного масла;
  • 1 ч. л. соды;
  • 400 г муки (тесто должно быть мягкое);
  • любая начинка;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Рассол процедить и подогреть, чтобы был теплым. Добавить соду и тщательно перемешать.

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Рассол и сода. Фото: YouTube @navkus2848

Добавить сахар и тоже хорошо перемешать, чтобы растворился сахар. Влить масло, перемешать и постепенно добавлять муку.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @navkus2848

Смешиваем сначала лопаткой, а затем руками. Тесто получается мягкое, не липкое. Кладем его в пакет на 10 минут.

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Приготовление пирожков. Фото: YouTube @navkus2848

После того, как тесто постояло, делим его на 2 части. Каждую делим на 5 кусочков.

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Приготовление пирожков. Фото: YouTube @navkus2848

Кусочки формируем в шарики и раскатываем каждый. Лучше их прикрыть пленкой, чтобы не подсыхали, поскольку потом сложно слеплять края пирожка. На каждую заготовку выкладываем начинку и залепляем края. На сковороду наливаем растительное масло и разогреваем его.

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Приготовление пирожков. Фото: YouTube @navkus2848

Кладем пирожки швом вниз и жарим на среднем огне, несколько раз переворачивая. Выкладываем на салфетки и затем подаем к столу.

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

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