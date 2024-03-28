Як приготувати паску без дріжджів — фото та відео рецепт

Паска без дріжджів. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Це рецепт смачної паски до Великодня, яка дуже швидко готується без використання дріжджів. Такий спосіб приготування стане в нагоді, якщо у вас зовсім немає часу поратися з тістом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.

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Вам знадобиться:

2 яйця;

75 г. цукру;

50 г. масла;

125 г. сиру;

125 г. борошна;

50 г. ізюму;

сіль;

10 г. розпушувача;

ванільний цукор, цедра лимона за бажанням.

Спосіб приготування

Поступово збити вінчиком чи міксером усі інгредієнти.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Набрати у форму все тісто, розрівняти поверхню паски.

Тісто для паски. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Випікати відразу після приготування тіста у розігрітій духовці при 180 ºС протягом 50 хвилин.

Готова паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Прикрасити паску можна на свій смак.

Готова паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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