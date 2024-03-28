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Рецепт бездріжджової паски на Великдень за п'ять хвилин

28 березня 2024 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати паску без дріжджів — фото та відео рецепт
Паска без дріжджів. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт смачної паски до Великодня, яка дуже швидко готується без використання дріжджів. Такий спосіб приготування стане в нагоді, якщо у вас зовсім немає часу поратися з тістом. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар

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Вам знадобиться: 

  • 2 яйця;
  • 75 г. цукру;
  • 50 г. масла;
  • 125 г. сиру;
  • 125 г. борошна;
  • 50 г. ізюму;
  • сіль;
  • 10 г. розпушувача;
  • ванільний цукор, цедра лимона за бажанням.

Спосіб приготування 

Поступово збити вінчиком чи міксером усі інгредієнти.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Набрати у форму все тісто, розрівняти поверхню паски.

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Тісто для паски. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Випікати відразу після приготування тіста у розігрітій духовці при 180 ºС протягом 50 хвилин.

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Готова паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Прикрасити паску можна на свій смак.

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Готова паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Раніше ми писали про швидкий рецепт бездріжджової сирної паски — збережіть до Великодня. 

Ще радимо ознайомитися з рецептом сирної паски "три шоколади" без яєць. 

Також ми писали про вдалий перевірений рецепт паски до Великодня — волога та повітряна та перевірений рецепт ароматної пасхальної паски на сметані й без яєць. 

лайфхаки
Великдень
паска
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випічка

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