Як приготувати паску без дріжджів — фото та відео рецепт

Рецепт бездріжджової паски на Великдень за п'ять хвилин
Це рецепт смачної паски до Великодня, яка дуже швидко готується без використання дріжджів. Такий спосіб приготування стане в нагоді, якщо у вас зовсім немає часу поратися з тістом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- 75 г. цукру;
- 50 г. масла;
- 125 г. сиру;
- 125 г. борошна;
- 50 г. ізюму;
- сіль;
- 10 г. розпушувача;
- ванільний цукор, цедра лимона за бажанням.
Спосіб приготування
Поступово збити вінчиком чи міксером усі інгредієнти.
Набрати у форму все тісто, розрівняти поверхню паски.
Випікати відразу після приготування тіста у розігрітій духовці при 180 ºС протягом 50 хвилин.
Прикрасити паску можна на свій смак.
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