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Рецепт бездрожевого кулича на Пасху за пять минут

28 марта 2024 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить кулич без дрожжей — фото и видео рецепт
Кулич без дрожжей. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт вкусного кулича к Пасхе, который очень быстро готовится без использования дрожжей. Такой способ приготовления пригодится, если у вас совсем нет времени возиться с тестом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

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Вам понадобится:

  • 2 яйца;
  • 75 г. сахара;
  • 50 г. масла;
  • 125 г. сыра;
  • 125 г. муки;
  • 50 г. изюма;
  • соль;
  • 10 г. разрыхлителя;
  • ванильный сахар, цедра лимона по желанию.

Способ приготовления

Постепенно взбить венчиком или миксером все ингредиенты.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Набрать в форму все тесто, разровнять поверхность паски.

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Тесто для кулича. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Выпекать сразу после приготовления теста в разогретой духовке при 180 ºС в течение 50 минут.

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Готовая пасха. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Украсить кулич можно по своему вкусу.

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Готовая пасха. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Раньше мы писали о скором рецепте дрожжевой сырной куличи — сохраните до Пасхи.

Еще советуем ознакомиться с рецептом творожного кулича "три шоколада" без яиц.

Также мы писали об удачном проверенном пасхальном рецепте пасхи — влажной и воздушной и проверенном рецепте ароматной пасхальной пасхи на сметане и без яиц.

лайфхаки
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кулич
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