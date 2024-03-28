Как приготовить кулич без дрожжей — фото и видео рецепт

Кулич без дрожжей. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Это рецепт вкусного кулича к Пасхе, который очень быстро готовится без использования дрожжей. Такой способ приготовления пригодится, если у вас совсем нет времени возиться с тестом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

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Вам понадобится:

2 яйца;

75 г. сахара;

50 г. масла;

125 г. сыра;

125 г. муки;

50 г. изюма;

соль;

10 г. разрыхлителя;

ванильный сахар, цедра лимона по желанию.

Способ приготовления

Постепенно взбить венчиком или миксером все ингредиенты.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Набрать в форму все тесто, разровнять поверхность паски.

Тесто для кулича. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Выпекать сразу после приготовления теста в разогретой духовке при 180 ºС в течение 50 минут.

Готовая пасха. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Украсить кулич можно по своему вкусу.

Готовая пасха. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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