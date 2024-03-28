Как приготовить кулич без дрожжей — фото и видео рецепт

Рецепт бездрожевого кулича на Пасху за пять минут
Это рецепт вкусного кулича к Пасхе, который очень быстро готовится без использования дрожжей. Такой способ приготовления пригодится, если у вас совсем нет времени возиться с тестом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- 75 г. сахара;
- 50 г. масла;
- 125 г. сыра;
- 125 г. муки;
- 50 г. изюма;
- соль;
- 10 г. разрыхлителя;
- ванильный сахар, цедра лимона по желанию.
Способ приготовления
Постепенно взбить венчиком или миксером все ингредиенты.
Набрать в форму все тесто, разровнять поверхность паски.
Выпекать сразу после приготовления теста в разогретой духовке при 180 ºС в течение 50 минут.
Украсить кулич можно по своему вкусу.
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