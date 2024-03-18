Як приготувати пишний бісквіт без жовтків — відео та фото рецепт

Бісквіт з джемом та кремом. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Рецепт цього бісквіту можна назвати ідеальним. Він просто і швидко готується, виходить пишним і підійде для приготування будь-якого торта.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

білки яйця 4 шт.;

борошно 50 г;

цукор 70-80 г;

лимонний сік 1 ст.

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно до білків додати сіль, лимонний сік та збити.

Білки та лимонний сік. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Далі необхідно поступово додавати цукор.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Додати борошно в добре збиті білки і обережно змішати.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Форму для випікання збризкати водою. Тісто викласти у форму.

Джем та крем для бісквіту. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Випікати 30 хвилин при 180-190°С.

Готовий бісквіт. Фото: YouTube @user-Tetiana88

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