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Рецепт білого бісквіту без жовтків та жирів для будь-якого торта

18 березня 2024 17:30
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Як приготувати пишний бісквіт без жовтків — відео та фото рецепт
Бісквіт з джемом та кремом. Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт цього бісквіту можна назвати ідеальним. Він просто і швидко готується, виходить пишним і підійде для приготування будь-якого торта.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

  • білки яйця 4 шт.;
  • борошно 50 г;
  • цукор 70-80 г;
  • лимонний сік 1 ст.
  • сіль.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно до білків додати сіль, лимонний сік та збити.

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Білки та лимонний сік. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Далі необхідно поступово додавати цукор.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Додати борошно в добре збиті білки і обережно змішати.

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Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Форму для випікання збризкати водою. Тісто викласти у форму.

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Джем та крем для бісквіту. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Випікати 30 хвилин при 180-190°С.

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Готовий бісквіт. Фото: YouTube @user-Tetiana88

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