Як приготувати пишний бісквіт без жовтків — відео та фото рецепт

Рецепт білого бісквіту без жовтків та жирів для будь-якого торта
Рецепт цього бісквіту можна назвати ідеальним. Він просто і швидко готується, виходить пишним і підійде для приготування будь-якого торта.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.
Вам знадобиться:
- білки яйця 4 шт.;
- борошно 50 г;
- цукор 70-80 г;
- лимонний сік 1 ст.
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно до білків додати сіль, лимонний сік та збити.
Далі необхідно поступово додавати цукор.
Додати борошно в добре збиті білки і обережно змішати.
Форму для випікання збризкати водою. Тісто викласти у форму.
Випікати 30 хвилин при 180-190°С.
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