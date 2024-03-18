Как приготовить пышный бисквит без желтков — видео и фото рецепт

Бисквит с джемом и кремом. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Рецепт этого бисквита можно назвать идеальным. Он просто и быстро готовится, получается пышным и подойдет для приготовления любого торта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.

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Вам понадобится:

белки яйца 4 шт;

мука 50 г;

сахар 70-80 г;

лимонный сок 1 ст.л;

соль.

Способ приготовления

Сначала необходимо к белкам добавить соль, лимонный сок и взбить.

Белки и лимонный сок. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Далее необходимо постепенно добавлять сахар.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Добавить муку в хорошо взбитые белки и осторожно смешать.

Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Форму для выпечки сбрызнуть водой. Тесто выложить в форму.

Джем и крем для бисквита. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Выпекать 30 минут при 180-190°С.

Готовый бисквит. Фото: YouTube @user-Tetiana88

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