Как приготовить пышный бисквит без желтков — видео и фото рецепт

Рецепт белого бисквита без желтков и жиров для любого торта
Рецепт этого бисквита можно назвать идеальным. Он просто и быстро готовится, получается пышным и подойдет для приготовления любого торта.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.
Вам понадобится:
- белки яйца 4 шт;
- мука 50 г;
- сахар 70-80 г;
- лимонный сок 1 ст.л;
- соль.
Способ приготовления
Сначала необходимо к белкам добавить соль, лимонный сок и взбить.
Далее необходимо постепенно добавлять сахар.
Добавить муку в хорошо взбитые белки и осторожно смешать.
Форму для выпечки сбрызнуть водой. Тесто выложить в форму.
Выпекать 30 минут при 180-190°С.
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