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Рецепт белого бисквита без желтков и жиров для любого торта

18 марта 2024 17:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить пышный бисквит без желтков — видео и фото рецепт
Бисквит с джемом и кремом. Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт этого бисквита можно назвать идеальным. Он просто и быстро готовится, получается пышным и подойдет для приготовления любого торта

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу

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Вам понадобится: 

  • белки яйца 4 шт;
  • мука 50 г;
  • сахар 70-80 г;
  • лимонный сок 1 ст.л;
  • соль. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо к белкам добавить соль, лимонный сок и взбить. 

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Белки и лимонный сок. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Далее необходимо постепенно добавлять сахар.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Добавить муку в хорошо взбитые белки и осторожно смешать.

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Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Форму для выпечки сбрызнуть водой. Тесто выложить в форму.

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Джем и крем для бисквита. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Выпекать 30 минут при 180-190°С.

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Готовый бисквит. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Раньше мы рассказывали о способе приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусном и быстром рецепте пирога.

Также мы писали о рецепте итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.

Еще советуем ознакомиться с рецептом десерта "Бурфи" — наскоро за 30 минут до завтрака на 8 марта.

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бисквит
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