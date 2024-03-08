Торт на 8 березня з кокосовою начинкою — рецепт з фото и видео

Торт з кремом. Фото: YouTube @annet_days

Цей вишуканий десерт поєднує у собі ніжний смак кокосу та повітряну текстуру кексу. Він стане справжньою прикрасою вашого столу. Готуйтеся порадувати себе та своїх близьких цим неповторним тортом.

Рецепт опублікувано на YouTube каналі Anna Tarnovska.

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Вам знадобиться:

200 г білків;

180 г пахти;

150 г вершкового масла;

300 г цукру;

1 ч.л. ванільного екстракту;

0,5 ч.л. мигдалевого екстракту;

0,5 ч.л. солі;

330 г борошна;

70 г кукурудзяного крохмалю;

1 ст.л. розпушувача;

80 г кокосової стружки.

Спосіб приготування

Пахта, білки та масло повинні бути кімнатної температури. Для початку приготуємо пахту. В стакан (250 мл) теплого молока влити 1 ст.л. лимонного соку та перемішати.

Молоко та лимоний сік. Фото: YouTube @annet_days

Білки та 60 г пахти збити до однорідності вінчиком (утвориться піна).

Додавання ванілі. Фото: YouTube @annet_days

Масло, екстракти, сіль та цукор збити міксером до пишності.

Приготування тіста. Фото: YouTube @annet_days

Додати борошно, розпушувач, та ще раз збити (утворяться крихти). Влити збиті білки та ще 120 г пахти, гарно перемішати міксером. Додати кокосову стружку та перемішати. Викласти тісто в підготовлену форму 22 см. Випікати при 180 °С протягом 1 години (перевіряємо на готовність).

Корж для торта. Фото: YouTube @annet_days

Вийняти корж з форми охолонути, зрізати нерівний верх та розрізати на три рівні частини. Кожен корж ретельно просочити молоком (можна кокосовим, щоб посилити смак).

Корж для торта. Фото: YouTube @annet_days

В якості крему збиті вершки 500 г, маскарпоне 250 г та трошки згущеного молока, так як коржі солодкі.

Приготування торта. Фото: YouTube @annet_days

Зібрати торт та дати йому стабілізуватися декілька годин або ніч.

Крем для торта. Фото: YouTube @annet_days

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