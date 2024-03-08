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Рецепт білосніжного торта з кокосовим кремом до 8 березня

8 березня 2024 08:29
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Торт на 8 березня з кокосовою начинкою — рецепт з фото и видео
Торт з кремом. Фото: YouTube @annet_days
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей вишуканий десерт поєднує у собі ніжний смак кокосу та повітряну текстуру кексу. Він стане справжньою прикрасою вашого столу. Готуйтеся порадувати себе та своїх близьких цим неповторним тортом. 

Рецепт опублікувано на YouTube каналі Anna Tarnovska

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Вам знадобиться: 

  • 200 г білків;
  • 180 г пахти;
  • 150 г вершкового масла;
  • 300 г цукру;
  • 1 ч.л. ванільного екстракту;
  • 0,5 ч.л. мигдалевого екстракту;
  • 0,5 ч.л. солі;
  • 330 г борошна;
  • 70 г кукурудзяного крохмалю;
  • 1 ст.л. розпушувача;
  • 80 г кокосової стружки.

Спосіб приготування 

Пахта, білки та масло повинні бути кімнатної температури. Для початку приготуємо пахту. В стакан (250 мл) теплого молока влити 1 ст.л. лимонного соку та перемішати.

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Молоко та лимоний сік. Фото: YouTube @annet_days

Білки та 60 г пахти збити до однорідності вінчиком (утвориться піна).

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Додавання ванілі. Фото: YouTube @annet_days

Масло, екстракти, сіль та цукор збити міксером до пишності.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @annet_days

Додати борошно, розпушувач, та ще раз збити (утворяться крихти). Влити збиті білки та ще 120 г пахти, гарно перемішати міксером. Додати кокосову стружку та перемішати. Викласти тісто в підготовлену форму 22 см. Випікати при 180 °С протягом 1 години (перевіряємо на готовність).

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Корж для торта. Фото: YouTube @annet_days

Вийняти корж з форми охолонути, зрізати нерівний верх та розрізати на три рівні частини. Кожен корж ретельно просочити молоком (можна кокосовим, щоб посилити смак).

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Корж для торта. Фото: YouTube @annet_days

В якості крему збиті вершки 500 г, маскарпоне 250 г та трошки згущеного молока, так як коржі солодкі.

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Приготування торта. Фото: YouTube @annet_days

Зібрати торт та дати йому стабілізуватися декілька годин або ніч.

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Крем для торта. Фото: YouTube @annet_days

Раніше ми розповідали про спосіб приготування угорської королівської ватрушки — смачний та швидкий рецепт пирога.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Ще радимо ознайомитися з рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.

їжа
рецепти
десерт
торт
випічка
пиріг до чаю
крем для торта

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